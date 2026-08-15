Selena Gomez arremete contra demanda de Wondermind: la califica de "completamente infundada"

Selena Gomez enfrenta un nuevo problema legal relacionado con Wondermind, la empresa de salud mental que fundó junto con su madre, Mandy Teefey. La estrella de Only Murders in the Building fue señalada por inversionistas que aseguran haber sido perjudicados por la situación financiera y operativa de la compañía.

Ante estas acusaciones, la respuesta de Selena Gomez no tardó en llegar. Su equipo legal rechazó por completo la versión presentada en la demanda y aseguró que buscará que el caso sea desestimado.

Selena Gomez niega cualquier fraude relacionado con Wondermind

El abogado de la cantante, Mathew S. Rosengart, fue el encargado de fijar la postura de Selena Gomez frente al proceso legal. En declaraciones retomadas por People, sostuvo que las acusaciones de fraude o cualquier otra irregularidad carecen de fundamento.

El equipo de Gomez no solo negó las acusaciones, sino que también adelantó que presentará una moción para intentar que la demanda sea desestimada.

La postura de la actriz es clara: considera que los señalamientos en su contra no tienen sustento ni desde los hechos ni desde el punto de vista legal.

El conflicto tiene como centro a Wondermind, empresa que Selena Gomez y Mandy Teefey fundaron en 2021 con la intención de acercar recursos y herramientas relacionados con la salud mental.

Selena Gomezy su mamá Especial

¿De qué acusan a Selena Gomez y a Wondermind?

De acuerdo con la demanda, los inversionistas aseguran que fueron convencidos de aportar alrededor de 1.2 millones de dólares a Wondermind a partir de una serie de promesas sobre el crecimiento de la compañía.

Entre los señalamientos está un supuesto incumplimiento por parte de Selena Gomez. Los documentos sostienen que la cantante había firmado un acuerdo para involucrarse activamente en el desarrollo de la empresa como directora de marketing, pero que posteriormente habría dejado de cumplir con ese compromiso.

Los inversionistas también mencionan supuestas alianzas que Wondermind habría buscado establecer con compañías como Fidelity y JPMorgan para ofrecer servicios de salud mental a sus empleados. Sin embargo, esas colaboraciones nunca se habrían concretado.

Selena Gomez Instagram

A esto se suman otras promesas que, según la demanda, tampoco llegaron a hacerse realidad, entre ellas acuerdos publicitarios, perfiles de celebridades y una aplicación relacionada con los servicios de la empresa.

El conflicto alrededor de Wondermind ya había salido a la luz

La demanda también sostiene que Wondermind atravesó problemas financieros y operativos sin que sus inversionistas fueran informados oportunamente.

Según los documentos, quienes habían aportado dinero a la compañía terminaron enterándose de la situación a través de un reportaje publicado por The Cut en 2025.

En aquella investigación se habló de los problemas internos de Wondermind y del despido de Daniella Pierson, quien había ocupado el puesto de directora ejecutiva. El reportaje también señalaba que Selena Gomez buscaba tomar distancia de la compañía.

Pierson, por su parte, también fue mencionada en el proceso legal. La exdirectiva negó categóricamente las acusaciones en su contra y aseguró que cuenta con documentación y registros financieros para respaldar su versión.

Selena Gomez Backgrid UK/The Grosby Group

Hasta el momento, Mandy Teefey no ha emitido una declaración pública sobre la demanda.

Ahora, el siguiente paso estará en manos de los abogados de Selena Gomez, quienes ya anticiparon que buscarán desestimar las acusaciones. Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo los reflectores a Wondermind y a la relación de la cantante con el proyecto que nació con la intención de hablar de salud mental de una manera más accesible.