¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la final de Miss Universe México 2026?

La espera está por terminar. Este sábado se llevará a cabo la gran final de Miss Universe México 2026, una noche en la que se conocerá a la mujer que tendrá la responsabilidad de representar a nuestro país en el próximo certamen internacional.

¿Dónde ver en vivo Miss Universe México 2026?

Quienes quieran seguir la competencia desde casa podrán hacerlo a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe, identificado como OfficialMissUniverse. La transmisión permitirá seguir la gala y conocer en tiempo real quién será coronada como la nueva reina mexicana.

La final de Miss Universe México 2026 podrá seguirse completamente en vivo a través de YouTube. IG missuniverse.mexico

Además, las redes sociales oficiales de Miss Universe México estarán compartiendo actualizaciones, fotografías y detalles sobre lo que ocurra durante la jornada.

¿A qué hora será la gran final?

La transmisión de la gran final comenzará a las 6:30 de la tarde, hora del centro de México, este sábado 29 de agosto.

Fátima Bosch será la encargada de entregar la corona a su sucesora durante la gran final. IG missuniverse.mexico

La gala se extenderá aproximadamente dos horas, aunque la duración puede variar dependiendo del desarrollo de las diferentes etapas de la competencia y de la ceremonia de coronación.

Por ello, quienes quieran disfrutar de toda la transmisión deberán conectarse algunos minutos antes para no perderse la apertura ni los primeros momentos de la competencia.

Uno de los momentos más esperados será la aparición de Fátima Bosch sobre el escenario. La mexicana, quien ganó Miss Universe México 2025 será la encargada de entregar la corona a su sucesora después de haber hecho historia al convertirse en la cuarta mexicana en conquistar el título internacional.

La final de Miss Universe México 2026 podrá seguirse completamente en vivo a través de YouTube. | AFP

¿Dónde será la final de Miss Universe México 2026?

La gran final tendrá lugar en Los Cabos, Baja California Sur, específicamente en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas.

Este escenario será muy diferente al anunciado originalmente, pues el certamen había sido programado inicialmente para celebrarse el 22 de agosto en la Ciudad de México.

Conoce dónde ver en vivo la coronación de la nueva representante mexicana. IA

Sin embargo, la organización confirmó posteriormente el cambio de fecha y sede. La competencia se recorrió una semana y ahora tendrá como escenario uno de los destinos turísticos más reconocidos del país.

Fátima Bosch fue precisamente quien confirmó públicamente el cambio durante una entrevista televisiva, adelantando que Los Cabos sería el lugar elegido para conocer a su sucesora.

¿Quiénes son las candidatas de Miss Universe México 2026?

En esta edición participan 32 candidatas, cada una representando a una entidad de México. Entre ellas se encuentran Ale Juarico, de Puebla; Ana Cristina Muñoz, de Guanajuato; Angélica Arredondo, de Hidalgo; Anylu Martínez, de San Luis Potosí; Areli Favela, de Chihuahua, y Arisbe Cueto, de Nuevo León.

La transmisión de la gran final comenzará a las 6:30 de la tarde, hora del centro de México. IG missuniverse.mexico

También compiten representantes como Carla Osorio, de Yucatán; Catherine López, de Chiapas; Cristina Guillén, de Sinaloa; Diana Castillo, de Tlaxcala; Diana Marín Sandoval, de Aguascalientes; Estefany Luna, de Oaxaca; Evelia Morales, de Nayarit, y Fernanda Abaroa, de Guerrero.

La lista continúa con Génesis Vera, de Veracruz; Gisella Flores, de Tamaulipas; Glenda Makhlouf, de Coahuila; Isela Hernández, de Durango; Ithza Andrade, de Querétaro; Jimena Madrigal, del Estado de México; Maje Venegas, de Campeche; María Vargas, de Jalisco y María Zepeda, de Colima.

Así como Mariana Macías, de Michoacán; Moneth Chio, de Sonora; Naxca Maureen Doty, de Quintana Roo; Samantha Bastidas, de Baja California; Selene Zazueta, de Baja California Sur; Viridiana Ovalle, de Zacatecas; Ximena Aranda, de Tabasco; Ximena Ochoa, de Ciudad de México, y Zayda Ríos, de Morelos.

El público también podrá apoyar a su candidata favorita mediante la votación oficial del certamen IG missuniverse.mexico

Cada una llega a la final después de una semana de actividades que incluyó el desfile de Traje Nacional, la competencia preliminar con traje de baño y vestido de noche, entrevistas con el jurado y diferentes experiencias para las participantes.

¿Cómo puedes votar para elegir a Miss Universe México 2026?

La competencia no estará completamente alejada de los seguidores. El público tiene la posibilidad de participar en la selección de las finalistas mediante el sistema oficial de votación de Miss Universe México.

Fátima Bosch cerrará su reinado nacional antes de entregar la corona a la nueva Miss Universe México. | IG missuniverse.mexico

Los seguidores pueden elegir a su candidata favorita para que avance directamente al Top 16, con un voto gratuito por usuario y la posibilidad de adquirir paquetes adicionales de votos.

Después de la votación y de las diferentes etapas, el jurado tendrá la responsabilidad de definir quién avanza y finalmente quién merece convertirse en la nueva reina nacional.

La próxima reina tendrá además una misión importante: representar a México en Miss Universo 2026, cuya edición número 75 se celebrará en noviembre en Puerto Rico.