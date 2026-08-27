Kalimba revela que se casó hace casi un año: ¿quién es su esposa?

Kalimba ya dio el gran paso y, al parecer, se lo tenía muy bien guardado. El cantante sorprendió a sus seguidores al revelar que contrajo matrimonio hace casi un año y que decidió mantener este momento de su vida lejos de los reflectores.

De acuerdo con lo compartido en el programa Ventaneando, el actor y cantante celebró su boda a finales del año pasado, una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes no sabían que Kalimba ya había comenzado una nueva etapa en su vida.

¿Quién es la esposa de Kalimba?

El cantante platicó que para él contraer matrimonio era algo que tenía presente desde hace tiempo e incluso aseguró que el amor y el desamor han estado presentes en parte de su trabajo y en los contenidos que ha creado.

Además, reveló que su esposa se llama Penélope, a quien conoció hace varios años gracias a amigos en común.

“Yo la conocí hace muchos años porque tuvo una banda de rock, The Fishes, y el bajista de mi banda de rock había salido con una de sus hermanas, entonces ya nos conocíamos”.

Kalimba explicó que, aunque durante un tiempo perdieron contacto, volvieron a encontrarse cuando él pensaba realizar un disco en inglés para algunos proyectos que desarrollaba en Estados Unidos.

“Le llamé y le dije: ‘Oye, ¿sigues haciendo música? Hace doce años no hablamos’. Me dijo: ‘Sí, claro’. Nos juntamos literalmente solo para componer, hubo chispa y sobre todo mucho amor por Dios, y nos dimos cuenta de que estábamos en el mismo lugar de vida. Lo oramos mucho, se enderezó todo y hoy es el regalo más hermoso. En septiembre nos casamos”.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Kalimba?

El cantante también compartió algunos detalles de la propuesta de matrimonio, un momento íntimo que, de acuerdo con sus palabras, ocurrió durante una cena.

“Fuimos a cenar. Me estaba diciendo: ‘Entonces, sí nos vamos a casar’, y en cuanto lo dijo, le di la sorpresa. Volteó y vio el anillo. Estuvo muy bonito”.

Una propuesta sencilla e íntima que marcó el inicio de una nueva etapa para la pareja y que, hasta ahora, había permanecido lejos de la vida pública del cantante.

Kalimba: ¿en qué trabaja actualmente?

Actualmente, Kalimba continúa con su carrera musical y trabaja en Íntimo Tour Deluxe, un concierto acompañado por dos guitarras y un teclado.

El espectáculo también rinde homenaje a otros artistas e incluye algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria, entre ellos “No me quiero enamorar”, una de las canciones más populares interpretadas por el cantante.

Concierto del musico Kalimba en el Auditorio Nacional, presentando su gira K20. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Aunque Kalimba no había hecho público su matrimonio, ahora decidió compartir este capítulo de su vida con sus seguidores, quienes han recibido la noticia con sorpresa y cariño. Una nueva historia que, esta vez, el cantante eligió vivir primero en la intimidad y después compartir con su público.