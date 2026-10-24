'Seis meses en el edificio rosa con azul' gana en el FICM Mejor Película y Premio del Público

MORELIA.— Seis meses en el edificio rosa con azul se echó en el bolsillo al público del Festival de Cine de Morelia alzándose con ese galardón y también ganó como Mejor Película en la edición 24, otorgado por el jurado este año presidido por Juan Antonio Bayona, que entregó anoche su palmarés.

El hecho —que conquistara el Premio del Público y el Ojo a Mejor Largometraje Mexicano— ha sucedido en dos momentos recientemente: en 2019, con Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra, y en 2023, con Tótem, de Lila Avilés.

Bruno Santamaría Razo, cineasta mexicano formado en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), reconocido por el documental Cosas que no hacemos, en Seis meses en el edificio rosa con azul volvió a su infancia para explorar cómo el diagnóstico de VIH de su padre, cuando él tenía 11 años, coincidió con el descubrimiento de sus sentimientos por su mejor amigo.

“Es muy bonito trabajar con la libertad de saber que está bien perderse y que hay gente que te está respaldando. Y que eso también fue gracias a que había unos fondos, pues grandes, fuertes, estatales. Fondos públicos que hacen que podamos tener esa libertad para trabajar sin que nadie esté diciendo nada. Es como: ‘hagan lo que tengan que hacer, confiamos en su proyecto, en lo que están planteando’ y eso es increíble”, destacó Bruno.

La cinta fue reconocida por el jurado por “explorar el pasado y transformar el dolor en una expresión de belleza”, leyó Bayona. Para sus realizadores, el premio significó también el reconocimiento a una forma de hacer cine en la que el equipo pudo experimentar y acompañar la historia sin perder la cercanía con el material.

“Las mejores películas que creo he visto son esas, las que están hechas con esa libertad. Que no hay nadie que está detrás diciendo qué es lo que debes de hacer”, agregó Razo.

Nicolás Pereda ganó como Mejor Director de Largometraje Mexicano por 'Lo demás es ruido'. Elizabeth Velázquez

El debut por las mujeres

El premio a Mejor Ópera Prima fue para Chicas tristes, de Fernanda Tovar, quien no asistió a la ceremonia ya que se encontraba en Brasil, donde la película participaba en la Mostra de São Paulo. Protagonizada por Rocío Guzmán y Darana Álvarez, la cinta sigue a Paula y La Maestra, dos amigas de 16 años y nadadoras que ven puesta a prueba su relación después de que una agresión sexual las enfrenta a dos maneras distintas de afrontar lo ocurrido: guardar silencio o buscar justicia.

“Quiero empezar por darle las gracias a todas las directoras que vinieron antes que yo. Tengo claro que ustedes abrieron el camino para que yo pudiera hacer mi primera película y las nombro hoy llena de respeto y de admiración. También a todas las personas que defienden con fuerza y sin miedo el papel que tenemos las mujeres en el pasado, presente y futuro del cine mexicano”, escribió Tovar al FICM.

La realizadora también agradeció la respuesta de los espectadores, que agotaron las entradas y buscaron al equipo para hablar de la historia. “Esta película cada vez más deja de ser sólo nuestra para convertirse en suya”, expresó.

Ganadores del FICM 2026 Elizabeth Velázquez

En Largometraje Documental, Forensita, ópera prima de Pablo Vaca, obtuvo el premio de su categoría. El filme retrata a Inés Amayrani, una adolescente de Pinotepa Nacional, Oaxaca, que combina la escuela, las clases de baile urbano y los preparativos de sus XV años con una actividad inusual para alguien de su edad: ayudar a su tío, médico forense, durante las autopsias. La película contrapone la vitalidad de la adolescencia con la cercanía cotidiana de la muerte, sin convertirla en un espectáculo morboso.

Vaca recordó que Inés y su familia confiaron en él hace cuatro años para contar su historia, un proceso que describió como una experiencia personal y colectiva.

“Ha sido la aventura más padre de mi vida hacer este proyecto”, dijo el director, quien agradeció al equipo y a las personas e instituciones que respaldaron la producción.

El cineasta también dedicó el reconocimiento a Jero, sus padres, hermanos y amigos. El jurado destacó que el documental retrata el contraste entre la esperanza y la energía propias de la edad de Inés y la oscuridad de su trabajo, sin decirle al espectador qué pensar o sentir, sino dejando que la vida y la muerte aparezcan en su complejidad cotidiana.

Más allá de la competencia, la edición 24 del FICM convirtió a Morelia en punto de encuentro de distintas generaciones y formas de hacer cine: desde la celebración de los 20 años de El laberinto del fauno, con Guillermo del Toro, hasta la inauguración con Campeón gabacho, de Jonás Cuarón, con la presencia de Alfonso Cuarón.

Algunos de los ganadores