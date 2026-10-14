FICM: Forensita presenta la infancia de una niña entre cadáveres y sueños

Es común ver en las calles de cualquier poblado de México todo tipo de personas realizando distintos oficios donde las nuevas generaciones terminan estando involucradas desde jóvenes, hasta niños y niñas. Ver niños boleros, niños carpinteros, niños músicos, pintores o albañiles, pero al documentalista mexicano Pablo Vaca le llegó una historia de una niña cuyo oficio era algo completamente atípico.

“Una conocida de Inés fue la que me contó que la conocía”, recuerda Pablo en entrevista para Excélsior. “En cuanto me dijo de qué se trataba, supe que era algo totalmente atípico y que posiblemente hubiera ahí una historia por contar. Le pedí que me la presentara, que me pusiera en contacto con ella y así fue”, recuerda Pablo.

Inés, por entonces, en aquel primer contacto con Pablo, tenía 11 años, según detalla el director, y ya se desempeñaba completamente fascinada en el oficio familiar: la tanatopraxia y el embalsamar cadáveres.

“Nos dimos cuenta, además, de que Inés es una persona llena de vida, una niña llena de energía, muy chistosa, muy alegre, y en contraste tenía este oficio”, cuenta Pablo.

Derba

Desde pequeña, Inés creció escuchando por sus padres, sus tíos y, en general, sus allegados, acerca de este oficio y muy temprano se interesó en conocerlo. Sus padres accedieron a mostrarle lo que hacían pensando que iba a rechazarlo rápidamente, pero no fue así.

Quedó fascinada y fue cuando comenzó aún más su interés hasta terminar completamente involucrada en él”, detalla Pablo.

El director comenzó entonces una etapa de investigación, a crear un lazo de confianza con Inés, con sus amigos de la escuela, con su madre y padre, con los otros embalsamadores para también definir el camino del documental. En ese camino se fueron cuatro años hasta que obtuvieron el incentivo para producir el documental.

“Fue un proceso de total aprendizaje. Tenía mucho miedo, veía muchas cosas negativas en el proceso. Por ejemplo, me cuestionaba qué pasaría si Inés crecía, y si ella cambiaba, y si ella quería dejar de grabar, pero al final todo eso nutrió la investigación y el proyecto”.

Cuando tuvieron finalmente el incentivo de EFICINE, Inés ya estaba por cumplir quince años, pero, lejos de ser un impedimento, fue algo que se convirtió en la cereza del pastel del documental: la celebración de sus quince años.

“Al principio no sabíamos si incluir la fiesta porque quería evitar caer en clichés, pero en un taller de Docs Mx con Marta Orozco (productora) me dijo que debía aceptar los clichés para ver qué se podía encontrar ahí y creo que lo que encontramos fue maravilloso. Los clichés finalmente es algo con lo que cualquier persona puede sentirse identificado, y más con este ritual de quince años”.

Lo fortuito vs. lo planeado

La confianza que Pablo generó entre Inés y sus amigos logró que él fuese uno más con su cámara cuando las situaciones ocurrían durante la filmación, como conversaciones entre las amigas respecto a la fiesta o respecto a alguna pretensión amorosa, pero Pablo reconoce que no había un momento en el que Inés se desentendiera más de la cámara que durante el trabajo.

“Ahí estaba tan inmersa en el ámbito profesional. Cuando estaba con sus amigas sí era más consciente de la cámara, pero por eso preferí formar lazos para ser como uno más con ellos”, detalla Pablo.

Además, en esta, su ópera prima, que llega también este año a competir en el Festival Internacional de Cine de Morelia en la selección oficial de Largometraje Documental, optó por no provocar ninguna situación y prefirió que todo fuera orgánico.

El documental será una de las producciones que se deben ver en el FICM. Derba

“Había veces que le pedía a Inés: ‘Dime qué vas a hacer con tus amigos o qué conversación vas a tener’. Iba, los filmaba, pero siempre resultaba en algo acartonado, entonces preferí que todo lo que ocurriera fuera fortuito, y así es todo lo que se ve en el documental”.

Ahora Pablo se encuentra en otras búsquedas para próximos proyectos, pero por ahora se centra en Forensita, que será exhibido ante público en Morelia, esperando obtener nuevos incentivos.

Las prácticas de Inés

Embalsamamiento: procedimiento para conservar temporalmente un cadáver mediante técnicas y sustancias específicas que retrasan la descomposición.

- Tanatopraxia: conjunto de técnicas de conservación, higiene y preparación del cuerpo después de la muerte.

- Tanatoestética: preparación de la apariencia del fallecido; incluye limpieza superficial, arreglo del cabello y correcciones estéticas.

Los Premios

- El Ojo: Es la escultura diseñada por el artista michoacano Javier Marín, considerada el máximo galardón que otorga el festival. Se entrega tanto al Mejor Largometraje Documental Mexicano como al Mejor Cortometraje Documental Mexicano.

- Incentivos Económicos y Premios en Especie: Los ganadores reciben estímulos en efectivo para continuar con sus carreras, además de apoyos en especie patrocinados por aliados de la industria cinematográfica.