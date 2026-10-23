De La Habana a la CDMX: El elenco mexicano ensaya la magia de 'Buena Vista Social Club, el musical'

Es complicado pensar en la historia del bolero y el son cubano sin mencionar Compay Segundo, Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer, Rubén González y Eliades Ochoa, quienes hicieron historia dentro de la música internacional no sólo cuando comenzó el proyecto de Buena Vista Social Club en 1996, sino desde mucho tiempo atrás. Y es justo ese periodo de gestación, que abarca los años 40, 50 y 60, lo que Buena Vista Social Club, el musical, pone en la mesa para que nuevas generaciones conozcan una de las historias más legendarias de la música.

Desde hace tres semanas, el ensamble de actores, bailarines y músicos de esta puesta en escena, que inició en Broadway, se encuentran dándole forma a lo que será la temporada en México, donde artistas como Analy, Héctor Sandarti, Coco Campo y Víctor Varona, además del elenco joven integrado por Mariana Dávila, Zark, Luna Manzanares y Eric Rodríguez, contarán la historia de estas leyendas cubanas.

Héctor Sandarti será Compay Segundo. Eduardo Jiménez

Justamente estábamos llegando al teatro para hacer unas medidas de vestuario y en ese momento yo dije: ‘Quiero hablar con Sandarti y presentarme con él porque vamos a compartir a Compay Segundo, y hay que hablar, conocer e inspirarnos de su historia’. Y sin duda coincidimos en que es una historia de mucha inspiración que nos ha enriquecido artística y humanamente también”, compartió Zark, quien da vida a Compay Segundo en su etapa joven.

“Zark es de los actores que se clavan, que estudian, que investigan. Me empezó a mandar videos de Compay de entrevistas que hizo y eso obviamente me provocó dos cosas: primero, conocer más al personaje que vamos a interpretar y segundo, enamorarme de Compay. Es el amigo que todos quisiéramos tener en nuestra vida, un tipo divertido, dicharachero, positivo, echado pa’lante, coqueto, bueno para el chupe”, compartió entre risas Sandarti, quien interpreta a Compay Segundo en su etapa madura.

Ensayo Buena Vista Social Club, el musical. Eduardo Jiménez

Ambos actores, acompañados por el resto del elenco, recibieron a los medios de comunicación en el salón de ensayos del Teatro Telcel, donde compartieron Carretero, 20 años y Qué bueno baila usted, tres de los números que forman parte del musical que se estrenará el próximo 12 de noviembre.

Buena Vista Social Club, el musical viene directamente desde Broadway y somos la primera producción internacional que se presenta fuera de Estados Unidos. En Broadway obtuvieron cinco premios Tony: actuación, coreografía, orquestaciones, diseño de sonido y hubo un Tony especial para los músicos en escena”, compartió Julieta González, productora de la puesta en escena en México.

Ensayo Buena Vista Social Club, el musical. Eduardo Jiménez.

“Los estamos haciendo partícipes de un proceso, obviamente la obra no está lista, la estamos ensayando, es muy bonito ver cómo se va formando y cómo se va gestando una obra. Tienen la oportunidad de ver algo de lo que va sucediendo en el salón de ensayos, que es muy inusual que hagamos esto. Van a disfrutar mucho esto porque es el momento en el que la obra empieza a gestarse de a de veras.

Ensayo Buena Vista Social Club, el musical. Eduardo Jiménez

“Van a ver la esencia sin todos los adornos que son maravillosos, la escenografía, la iluminación, el audio, pero ahorita la van a ver en bruto, el talento en bruto tanto de nuestro elenco como de nuestros músicos es un momento muy íntimo”, agregó Jaime Matarredona, supervisor general de producción.

Fue durante esta presentación donde el ensamble dio sólo una probadita de lo que será el musical en donde la nostalgia, los timbales, las percusiones, los metales y mucho del sabor cubano transforman a cada uno de los involucrados, como es el caso de Sandarti que volvió a cantar.

Ensayo Buena Vista Social Club, el musical. Eduardo Jiménez.

“Se ve la responsabilidad que tenemos en las manos. Yo ya había trabajado en dos musicales con Ocesa, en Los productores y Wicked, o sea que dijeron: ‘no pues de que canta, canta’. El tema era obviamente, pues prepararme bien para poder llegar a las canciones que canta Compay, y creo que el proceso ha sido muy bueno y muy productivo, así que en una de esas hasta saco un disco.

“Ya le dije a mi mujer que mi vida va a cambiar. Ya no puedo desvelarme, ya no puedo sobrepasarme con tomar tanto frío, o sea porque te lo cobra. Esto es un músculo. Tienes que cuidarlo mientras estés dando función”, dijo el conductor, ahora actor.