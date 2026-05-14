¿Qué llevar al concierto de Caifanes en CDMX? Objetos permitidos, setlist y cómo llegar

Si ya tienes boletos para ver a Caifanes en la Ciudad de México, seguramente también quieres saber qué objetos sí puedes llevar, cuáles están prohibidos y cómo llegar al recinto sin complicaciones.

Antes de lanzarte al concierto, lo mejor es anticipar tu llegada y revisar las recomendaciones para evitar que te retiren artículos en el acceso al recinto. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el show en el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional.

¿Cuáles son las fechas de la gira de Caifanes?

El tour de Caifanes recorrerá distintas ciudades de México, además de presentaciones en Estados Unidos, Colombia y Europa.

En la CDMX, las próximas fechas confirmadas son:

16 de mayo en el Palacio de los Deportes 29 de mayo en el Auditorio Nacional 11 de julio en el Estadio GNP Seguros

Aunque algunos conciertos ya cuentan con poca disponibilidad, todavía hay expectativa por las próximas fechas en CDMX.

¿Qué puedes llevar al palacio de los Deportes?

Uno de los temas que más preocupa antes de un concierto es saber qué artículos están permitidos para evitar problemas en los filtros de seguridad.

De acuerdo con las recomendaciones del recinto, estos son algunos objetos que sí puedes ingresar:

Tapones para oídos. Toallas sanitarias y tampones en empaque individual. Medicamentos con receta médica (sujetos a revisión). Binoculares sin láser.

Respecto a las bolsas, se recomienda llevar mochilas o bolsos pequeños, con o sin correa, que no excedan los 30 centímetros. También se permiten cangureras pequeñas de hasta 16 centímetros, aunque todas estarán sujetas a revisión.

¿Qué cosas no dejan pasar en el Palacio de los Deportes?

Antes de salir de casa también es importante revisar la lista de artículos prohibidos para evitar retrasos o que tus pertenencias sean retenidas.

Estas son algunas de las cosas que no están permitidas en el Palacio de los Deportes:

Carteles mayores a 11 x 43 centímetros

Carteles mayores a 11 x 43 centímetros Pancartas y postes

Cámaras profesionales o con lentes desmontables

Equipo profesional de audio o video

Accesorios para cámaras, tripiés y palos para selfies

Laptops, tablets o dispositivos electrónicos grandes

Comida y bebidas

Paraguas

Cigarrillos, vapes y encendedores

Rayos láser y luces químicas

Peluches

Medicamentos de venta libre

Armas y sustancias ilegales

También se recomienda evitar prendas o accesorios que puedan bloquear la vista de otras personas durante el concierto.

Lo que debes saber del concierto de Caifanes Foto: Canva

Posible setlist de Caifanes

Si ya cuentas los días para escuchar sus clásicos en vivo, este podría ser el setlist que interprete Caifanes durante sus conciertos:

Aquí no es así Para que no digas que no pienso en ti Miedo Miércoles de ceniza Viaje astral Nada Los dioses ocultos Y caíste Cuéntame tu vida Mátenme porque me muero Nubes Viento No dejes que… Afuera

Lo que debes saber del concierto de Caifanes Foto: Cuartoscuro.com

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes y al Auditorio Nacional?

El concierto en el Palacio de los Deportes se realizará en Añil 667, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

La estación de Metro más cercana es Velódromo, correspondiente a la Línea 9.

Por otro lado, el show en el Auditorio Nacional que se encuentra en Paseo de la Reforma, en Polanco. La estación más cercana es Auditorio, de la Línea 7 del Metro.

Si asistirás al concierto, lo mejor es llegar con anticipación, revisar las restricciones del recinto y considerar el transporte público para evitar complicaciones al salir.

Lo que debes saber del concierto de Caifanes Foto: Cuartoscuro.com

Además, no olvides cargar batería en tu celular, llevar solo lo necesario y prepararte para cantar algunos de los temas más emblemáticos de Caifanes.