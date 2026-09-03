Muere Francisco Reséndez, voz de Scooby-Doo, a los 85 años

Francisco Reséndez, actor y director mexicano de doblaje recordado por su trabajo en producciones de Scooby-Doo y por dirigir una etapa clave del doblaje latino de Los Simpson, murió a los 85 años.

La noticia se dio a conocer el jueves 3 de septiembre, aunque reportes especializados señalan que el fallecimiento ocurrió el 2 de septiembre de 2026. Hasta el momento, su familia no ha informado públicamente la causa de muerte.

Reséndez, también identificado por colegas y seguidores como Don Paco, desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en el doblaje mexicano. Su carrera abarcó animación, series, películas y dirección de doblaje, con personajes que llegaron a varias generaciones de espectadores.

¿De qué murió Francisco Reséndez?

La causa de muerte de Francisco Reséndez no ha sido confirmada públicamente. Algunos reportes mencionan que seguidores y personas cercanas al doblaje han especulado con la posibilidad de causas naturales debido a su edad, pero esa versión no ha sido confirmada por familiares del actor.

Por ello, hasta que exista una comunicación oficial, el dato más preciso es que Reséndez murió a los 85 años y que las circunstancias de su fallecimiento no han sido detalladas.

Francisco Resendez, voz de Scooby-Doo Wiki

Francisco Reséndez fue una de las voces de Scooby-Doo en español latino

Uno de los créditos más recordados de Francisco Reséndez fue su participación en la franquicia de Scooby-Doo.

Registros especializados lo ubican como la voz de Scooby-Doo en algunos episodios de El show de Scooby-Doo y El show de Scooby-Doo y Scrappy-Doo, además de otras producciones relacionadas con el personaje.

Ese trabajo lo convirtió en una voz familiar para quienes crecieron viendo las aventuras del perro detective, aunque la franquicia ha tenido distintos actores de doblaje a lo largo de sus etapas en español latino.

Scooby Doo Warner

Su trabajo en Los Simpson

Además de actuar frente al micrófono, Francisco Reséndez también trabajó como director de doblaje.

Su nombre aparece ligado a las primeras temporadas de Los Simpson en español latino, una etapa que muchos espectadores recuerdan por la fuerza de sus adaptaciones, la construcción de voces y el tono que terminó definiendo a Springfield para el público de América Latina.

Otros personajes y proyectos de Francisco Reséndez

Francisco Reséndez también participó en producciones animadas como Los Halcones Galácticos y Donkey Kong, además de prestar su voz en distintos proyectos de televisión, cine y anime.

Entre sus créditos más recordados por públicos recientes aparece Dot Pixis, de Attack on Titan, personaje por el que varios fans del anime también lo despidieron en redes sociales.

Su trayectoria incluye además trabajos en series como (Des)encanto, donde interpretó a Pops, así como doblajes adicionales en producciones animadas contemporáneas.

Francisco Reséndez se mantuvo activo por décadas

Francisco Reséndez nació el 10 de julio de 1941 y comenzó su carrera en el doblaje en la década de 1950, de acuerdo con registros especializados.

Durante su trayectoria trabajó como actor, director, traductor y adaptador, oficios que lo colocaron no solo como una voz reconocible, sino también como parte del proceso creativo detrás de versiones en español latino de series y películas.

Su nombre quedó asociado a una etapa del doblaje mexicano en la que muchas producciones animadas extranjeras encontraron una identidad propia para el público latinoamericano.

Fans y colegas despiden a Francisco Reséndez

Tras confirmarse su muerte, cuentas especializadas y seguidores del doblaje compartieron mensajes de despedida para el actor.

World Dubbing News lamentó el fallecimiento de Reséndez y envió condolencias a su familia, amigos y colegas. Otras cuentas lo recordaron por sus trabajos como Scooby-Doo y como el comandante Pixis en Attack on Titan.