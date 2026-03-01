Scream 7, regresa a la raíz del terror; grito de nostalgia

Era diciembre de 1996 cuando llegaba a la cartelera una cinta de terror que revitalizaba el género slasher. En ese momento, el director Wes Craven, quien había asustado en los 80 con su emblemático personaje de Freddy Krueger, regresaba a las andadas con Scream y estaba a punto de posicionar en la cultura pop otro personaje de terror: Ghostface.

Este personaje, nacido hace 30 años, regresa en una séptima entrega que ha generado mucha expectativa debido a los regresos de Kevin Williamson, guionista de las primeras cintas quien ahora toma el papel de director, así como de Neve Campbell, protagonista de seis de las siete cintas, quien se convirtió en un icono del género con el personaje de Sidney Prescott-Evans.

“Mi regreso tuvo que ver completamente con el guion y con el concepto que se planteaba. Vinieron a mí para esta entrega, me dijeron que querían regresar a Sidney y ver en dónde estaba con su vida. La verdad es que pensé en ese momento que esto se iba a poner muy interesante. La verdad es que soy muy afortunada, pues es muy raro hacer una secuela de una historia y tener ahora esta franquicia me pone muy feliz”, expresó durante la promoción del filme Neve Campbell, actriz de 52 años y que inició la franquicia con 23 años. La séptima entrega de Scream, que ya está disponible en cartelera, muestra en esta ocasión a una Sidney Prescott con una hija que tiene exactamente la misma edad que ella tenía cuando se enfrentó junto a sus amigos a Ghostface.

La trama de este filme se centra en la garra que saca Sidney para proteger a su hija de un Ghostface que está obsesionado con Sidney y que, todo indica, quizá se trata de Stuart Stu Macher, aquel personaje antagónico de la primera película, quien se dedicó a perpetrar los asesinatos a quien todos vimos morir cuando Sidney le dejó caer una televisión en la cabeza.

“Ayuda mucho ser mamá en la vida real de un adolescente, pero curiosamente en el pasado interpreté a mamás cuando yo todavía no lo era y me sentía un poco extraña con los niños, pues no sabía si debía o no abrazarlos, no tenía ni idea de ese tipo de detalles y ahora lo comprendo a la perfección, así que mi maternidad actual sin duda alguna ayuda”, compartió en una entrevista Neve Campbell, también productora ejecutiva del filme a Entertainment Tonight.

El actor Joel McHale, superfanático de los hoy campeones del Super Bowl Seattle Seahawks, se suma al elenco de esta entrega dándole vida a Mark Evans, esposo de Sidney Prescott.

“Me quedé sin palabras cuando me invitaron al proyecto y fue un simple ‘sí’. Les conté a mis hijos y me gritaron un: ‘¡Hazlo! Es algo único ser parre de una franquicia así y poder trabajar con Neve y con Courtnety, así como con los jóvenes actores, fue como si hubiera ganado un mega artículo en una subasta”, expresó el actor al que hace poco se le vio en la serie The Bear.

La scream queen de la saga

La actriz Courtney Cox es la única que ha aparecido en las siete películas de la saga, dándole vida a Gale Weathers, escritora y periodista, quien siempre es pieza clave para llevar a cabo la investigación de los asesinatos de Ghostface, ese personaje que se esconde tras una máscara blanca alargada y con una expresión de angustia exagerada.

“Scream me ha dado muchos regalos en mi vida. Además de la diversión y las amistades me ha dado la oportunidad de ver ese flequillo chistoso que usaba en Scream 3. Recuerdo muchos momentos que amo de la primera entrega de Scream, como aquella escena en la que digo: ‘Te mandaré una copia’ y después Neve me golpea en la cara”, contó Courtney Cox a Entertainment Tonight.

En esta nueva entrega, Courtney Cox, como Gale Weathers, regresa para ayudar a su amiga Sidney Prescot, luego de que se empezara a registrar un acoso violento de un Ghostface que, como en cada entrega, acecha a las personas con su cuchillo. Asimismo hay que recordar que en la trama de la saga de Scream, gracias a Gale y a su facilidad para escribir y comunicar, se llevaron a cabo algunas adaptaciones para el cine sobre lo que vivió Sidney Prescott.

La hija adolescente

Para esta séptima etapa, los fans de la franquicia sabrán más sobre la vida personal de Sidney Prescott, a quien se le verá como una especie de mamá osa sumamente precavida, tomando en cuenta todo lo que vivió años atrás, que busca proteger a su familia de cualquier maldad. Así que no es de extrañar que ahora vuelque toda su atención en su hija Tatum, interpretada por Isabel May.

“En la película hacemos algunos guiños a la primera entrega y vamos a ver muchos paralelismos con esa cinta. No puedo confiar en nadie”, expresó Isabel May en una entrevista para E! Entertainment desde el set de la casa donde vive la familia.

Con respecto a esos paralelismos de los que habla la también actriz de Young Sheldon, hay una escena en particular en la que el fan de la saga rememora inmediatamente la primera entrega que tiene que ver cuando Sidney se asoma por la ventana de su cuarto y es jalada y espantada por su entonces novio Billy Loomis (Skeet Ulrich), quien junto a su amigo Stu es uno de los asesinos detrás de la máscara de Ghostface.

En esta ocasión, el director Kevin Williamson y los guionistas de Scream 7 optaron por hacer un guiño a esa secuencia cuando se ve a la hija de Sidney asomándose por la ventana de su cuarto y ser jalada por su novio Ben, interpretado por el actor Sam Rechner.

Asimismo, hay un guiño a la ropa que usó Sidney en la primera película y que tiene que ver con una chamarra que usó y que ahora porta en una secuencia su hija Tatum, llamada así en homenaje a la mejor amiga de Sidney, quien murió a manos de Ghostface.

Gemelos sobrevivientes

Los hermanos Mindy y Chad Meekd-Martin, a quienes vimos en la quinta y sexta entregas de la saga como supervivientes de los ataques de Ghostface en Woodsboro y Nueva York, interpretados por Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding (hijo de Cuba Gooding Jr), respectivamente, están de vuelta en esta nueva entrega y ahora se les ve como ayudantes de Gale Weathers (Courtney Cox).

Las sorpresas. ¡Spoiler!

Aunque no se va a revelar el cómo, los fans de Scream verán en la pantalla a algunos personajes de la saga que murieron a manos de Ghostface. Entre los rostros que se verán están: Roman Bridger, el medio hermano resentido de Sidney interpretado por Scott Foley, quien es el director en la trama de la saga Stab que recrea lo que le pasó a Sidney en la ficción.

A él se suma Stu Macher, encarnado por Matthew Lillard, uno de los dos Ghostface de la primera entrega fílmica, así como Dewey Riley, interpretado por David Arquette.

“Dewey es uno de los mejores personajes de cualquier película de terror. Es una mezcla de inocencia, de inteligencia, pero a la vez con un poco de tontería que David creó y creo que es increíble tenerlo de vuelta de cualquier forma”, contó Courtnry Cox durante la promoción del filme.

Para saber

· El director Wes Craven aparece en la primera película vestido como Freddy Krueger, un guiño a su otro emblemático personaje.

· Roger Jackson, quien hace la voz del asesino, nunca conoció a los actores principales durante el rodaje para asegurar reacciones reales al teléfono.

· Kevin Williamson escribió Scream tras ver un reportaje sobre el Destripador de Gainesville, asesino que aterrorizó Florida.

· La túnica de Ghostface iba a ser blanca, pero la cambiaron a negra para evitar comparaciones con el Ku Klux Klan.

· La fiesta final de la primera película se rodó durante 21 días en horario nocturno por lo que el equipo de producción hizo camisetas que decían: “Sobreviví a la escena 118”, correspondiente a esa fiesta.