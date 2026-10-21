Santa Fe Klan sorprendió a sus seguidores con el anuncio de una fiesta gratuita en su natal Guanajuato. Aunque no es la primera vez que organiza este tipo de eventos, sus seguidores aplaudieron el elenco que eligió para el festejo en honor a San Judas Tadeo.

El rapero anunció la convocatoria con un cartel que reúne a figuras de los corridos tumbados, agrupaciones del regional mexicano y el característico baile sonidero, presente en algunas de las celebraciones populares del país.

Santa Fe Klan anuncia fiesta gratis en Guanajuato: fecha y artistas invitados Santa Fe Klan

¿Cuándo será la fiesta gratis de Santa Fe Klan en Guanajuato?

A través de sus redes sociales, Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del artista, invitó a sus seguidores a compartir con él una fecha importante para su religión y sus creencias, con música, otro de los pilares de su vida.

La fiesta está anunciada para el miércoles 28 de octubre de 2026, con motivo de la celebración de San Judas Tadeo. Santa Fe Klan invitó a sus seguidores a reunirse en su barrio y pidió que difundieran la noticia para que el público llegue temprano.

FIESTA ESTE 28 DE OCTUBRE EN MI BARRIO PA FESTEJARLE A SAN JUDITAS UN AÑO MÁS. TODOS INVITADOS PA QUE LE AVISEN ALA BANDA QUE ES GRATIS PA QUE LLEGEN TEMPRANO !!!Somos la Santa Karnaaaal!!!

Para Santa Fe Klan, la convocatoria también representa una oportunidad para compartir música con la comunidad en la que creció.

La cita tendrá lugar en la Tienda de Santa Fe Klan, ubicada en Guanajuato capital, exactamente en la calle La Bufa, Mz. A2, lote 12, colonia Santa Fe.

Santa Fe Klan anuncia fiesta gratis en Guanajuato: fecha y artistas invitados Santa Fe Klan

¿Qué artistas estarán en la fiesta de Santa Fe Klan?

El cartel anunciado por el rapero reúne a artistas de distintas vertientes del regional mexicano y la música urbana. Entre los invitados están Gabito Ballesteros, Víctor Mendívil, Los Huracanes del Norte y Los Alegres de la Sierra. La convocatoria también contempla otras agrupaciones y un baile sonidero durante la noche.

La presencia de Gabito Ballesteros destaca por su relación con la escena de los corridos tumbados. El cantante ha ganado notoriedad gracias a colaboraciones como Lady Gaga, junto a Peso Pluma, y AMG, con Natanael Cano y Peso Pluma.

Por su parte, Los Huracanes del Norte cuentan con una trayectoria consolidada dentro de la música norteña, mientras que Los Alegres de la Sierra son conocidos por canciones como De Rodillas Te Pido. Víctor Mendívil completa una propuesta vinculada con los sonidos actuales del regional mexicano.

La combinación de estos artistas permitirá reunir a seguidores de diferentes generaciones y gustos musicales.

Santa Fe Klan anuncia fiesta gratis en Guanajuato: fecha y artistas invitados Instagram

¿La fiesta de Santa Fe Klan será gratis y a qué hora comenzará?

La convocatoria difundida por Santa Fe Klan señala que la fiesta será gratuita e invita al público a asistir a su barrio. Además, el rapero pidió compartir la información para que los seguidores lleguen temprano e inviten a más personas a disfrutar de ese momento con él.

Sin embargo, no se ha confirmado un horario de inicio. Por ello, quienes planean asistir deben revisar las actualizaciones del artista y de los organizadores antes de trasladarse a la colonia Santa Fe.

También es importante distinguir entre el anuncio de entrada gratuita y las condiciones administrativas necesarias para realizar una concentración multitudinaria.

Santa Fe Klan anuncia fiesta gratis en Guanajuato: fecha y artistas invitados Instagram

¿Por qué Santa Fe Klan organiza una fiesta en honor a San Judas Tadeo?

San Judas Tadeo es una figura de gran devoción entre numerosos católicos en México, y su celebración tiene lugar cada 28 de octubre. En Guanajuato, Santa Fe Klan ha aprovechado esta fecha para convocar a sus seguidores a reuniones musicales en el barrio donde creció.

El rapero, originario de Guanajuato capital, ha defendido en distintas ocasiones el valor comunitario de sus fiestas. En octubre de 2025, argumentó públicamente que estos eventos generan ingresos para comerciantes, tiendas, hoteles, taxistas y otros trabajadores de la zona.

Sin embargo, aquellas celebraciones también han abierto discusiones sobre la necesidad de contar con autorizaciones, medidas de protección civil y condiciones adecuadas para recibir a una gran cantidad de personas.

La nueva convocatoria de Santa Fe Klan pone de manifiesto el vínculo que mantiene con su barrio y con las tradiciones que forman parte de su vida. La participación de artistas de distintos géneros también amplía el atractivo de una celebración que busca reunir a sus seguidores en torno a la música y la devoción a San Judas Tadeo.

Aunque el cantante anunció que el acceso será gratuito, quienes deseen acudir deberán mantenerse atentos a los avisos sobre el horario y las condiciones de organización. Así podrán conocer los detalles disponibles antes de asistir al festejo del próximo 28 de octubre.