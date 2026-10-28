Enfrentar vicisitudes que parecen no tener salida convierte el santoral de este 28 de octubre en una de las fechas más esperadas del calendario. La festividad conjunta de San Judas Tadeo y San Simón Cananeo moviliza a multitudes que buscan amparo, milagros y consuelo espiritual en circunstancias desesperadas.

Según testifican las crónicas, ambos apóstoles recorrieron juntos diversas regiones proclamando el Evangelio hasta sufrir el martirio en Persia. La devoción popular los consagra como intercesores extraordinarios en situaciones extremas.

Santo de hoy 28 de octubre: San Judas Tadeo y su oración ante momentos de desesperación Canva

¿Qué santo se celebra hoy 28 de octubre?

El santo que se celebra hoy miércoles 28 de octubre es San Judas Tadeo, apóstol de Jesús de Nazaret y patrón universal de las causas difíciles y desesperadas. En esta misma fecha la liturgia honra también a san Simón Cananeo.

Judas Tadeo, hermano de Santiago el Menor y pariente cercano de Jesús, predicó en Judea, Samaria, Idumea, Mesopotamia y Persia. Es representado habitualmente con un medallón en el pecho que muestra la efigie de Cristo y un garrote o hacha que alude a su martirio.

Por su parte, san Simón, apodado el Celote o Cananeo, acompañó fielmente la labor evangelizadora hasta entregar su vida por la fe cristiana.

Santo de hoy 28 de octubre: San Judas Tadeo y su oración ante momentos de desesperación Canva

¿Cómo pedir el auxilio e intercesión de san Judas Tadeo hoy miércoles 28 de octubre?

Para pedir el auxilio de San Judas Tadeo hoy 28 de octubre, acude con fe profunda en momentos de desempleo, crisis familiares severas o frente a diagnósticos médicos delicados.

La tradición sugiere encender una veladora blanca o verde, colocar flores frescas en un altar doméstico y rezar la novena con verdadera devoción y humildad. Su pronta ayuda consuela a quienes han agotado todo recurso humano.

Santo de hoy 28 de octubre: San Judas Tadeo y su oración ante momentos de desesperación Canva

Oración a San Judas Tadeo para casos difíciles y desesperados

¡Oh glorioso apóstol san Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús! La Iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados.

Ruega por mí, que me encuentro tan necesitado. Haz uso de ese privilegio especial conmoviendo a nuestro Señor para traer pronto auxilio donde toda esperanza parece casi perdida. Amén."

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¿Qué otros santos y mártires se conmemoran en el santoral del miércoles 28 de octubre?

En el santoral del miércoles 28 de octubre también se conmemora a san Ferreolo de Besanzón, san Fidel de Como, san Genaro de Córdoba, san Germán de Capua, san Rodrigo de Aguilar y san Francisco Serrano.

El Martirologio honra simultáneamente la memoria de otras valiosas figuras históricas de la cristiandad:

San Fidel de Como: Solado romano y mártir del siglo IV que prefirió la muerte antes que renunciar a sus convicciones.

Solado romano y mártir del siglo IV que prefirió la muerte antes que renunciar a sus convicciones. San Ferreolo: Presbítero y mártir venerado por su intrépida evangelización en las Galias.

Presbítero y mártir venerado por su intrépida evangelización en las Galias. San Germán de Capua : Obispo admirado por san Gregorio Magno gracias a su sabiduría y virtudes de oración.

: Obispo admirado por san Gregorio Magno gracias a su sabiduría y virtudes de oración. San Rodrigo de Aguilar: Mártir mexicano canonizado en el año 2000 que dio testimonio de fe con absoluta valentía.

Abrir el espíritu a las enseñanzas de los grandes intercesores renueva la esperanza cotidiana. Prepara el corazón antes de las conmemoraciones que el calendario litúrgico nos reservará para el día de mañana.