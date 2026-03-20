Después de una serie de pistas en redes sociales, Sam Smith confirmó su regreso a México con una serie de conciertos en la Ciudad de México que ya están dando de qué hablar entre fans.

Y es que el artista británico traerá su concepto de residencia “To Be Free” a uno de los recintos más importantes del país.

Fechas confirmadas de Sam Smith en CDMX para 2026

La residencia “To Be Free: Mexico City” arrancará en agosto con cuatro fechas ya programadas en el Auditorio Nacional:

17 de agosto

18 de agosto

20 de agosto

21 de agosto

Al tratarse de una residencia, no se descarta que se sumen más conciertos si la respuesta del público es alta, como ha ocurrido en otras ciudades.

Por ahora, todo apunta a que estos shows serán exclusivos de la capital, sin fechas confirmadas en otros estados.

Sam Smith regresa a CDMX: Fechas, sede y venta de boletos Europa Press

¿Cuándo será la preventa y venta de boletos para Sam Smith en CDMX?

Además de la preventa bancaria y la venta general ya anunciadas, en Ticketmaster se confirmaron varias etapas de acceso anticipado, con horarios específicos para cada tipo de usuario.

De acuerdo con la plataforma, el calendario queda así:

23 de marzo (Fan Sale)

9:00 a.m.: Preventa “Little Sailors”

11:00 a.m.: Preventa general para fans

25 de marzo (Gran Venta HSBC)

11:00 a.m.: Tarjetas HSBC Premier (crédito y débito)

26 de marzo (Gran Venta HSBC)

11:00 a.m.: Tarjetas HSBC (crédito y débito)

27 de marzo (Venta general)

11:00 a.m.: Público en general

Todas las fases arrancan a las 11:00 a.m. (excepto el fan sale inicial) y se realizarán a través de Ticketmaster, donde ya aparece habilitada la preventa desde el 23 de marzo por la mañana.

Sam Smith regresa a CDMX: Fechas, sede y venta de boletos Captura de Pantalla

¿Cómo registrarse para la Fan Sale de Sam Smith?

Para quienes buscan adelantarse a la venta general de Sam Smith, el registro a la Fan Sale es el primer paso clave. Este acceso anticipado permite recibir información antes que el resto del público e incluso posibles códigos para comprar boletos.

El proceso es sencillo y toma solo unos minutos:

Paso a paso para el registro

Ingresa al sitio oficial del registro

Captura tu número de celular

Vincula tu cuenta de Instagram o TikTok

Selecciona las fechas de concierto que te interesan

Confirma tu registro

Una vez completado, quedarás dentro de la base de fans con acceso preferencial, lo que puede marcar la diferencia al momento de intentar comprar entradas.

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¿Qué incluye la Fan Sale?

Este tipo de registro no garantiza boletos, pero sí ofrece ventajas importantes:

Acceso anticipado a preventas

Posibles códigos exclusivos

Notificaciones antes de que inicien las ventas

Tomando en cuenta que los conciertos en el Auditorio Nacional suelen agotarse rápido, registrarse a tiempo puede ser clave para asegurar lugar en alguna de las fechas.

Sam Smith regresa a CDMX: Fechas, sede y venta de boletos IG Sam Smith

La última vez que Sam Smith estuvo en CDMX

La visita más reciente de Sam Smith a la Ciudad de México fue en 2024, cuando formó parte del cartel del Tecate Emblema, uno de los eventos pop más importantes del país.

Su presentación reunió a miles de fans y marcó su regreso en formato festival, luego de haber visitado el país meses antes con su gira.

Y es que previamente, en 2023, el cantante se presentó en el Palacio de los Deportes como parte de su "Gloria: The Tour", donde ofreció conciertos en solitario con gran demanda y boletos agotados.

Con ese antecedente reciente entre festivales y shows propios, su nueva residencia en el Auditorio Nacional apunta a convertirse en uno de los eventos más buscados del año.