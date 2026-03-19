Sam Smith menciona el tequila y genera rumores de conciertos en México

Un breve video publicado por Sam Smith en redes sociales fue suficiente para activar especulaciones entre sus seguidores sobre un posible regreso a México.

El cantante compartió la grabación a través de historias de Instagram, donde aparece desde el interior de un recinto tras concluir una serie de presentaciones en Estados Unidos.

El cierre de su paso por San Francisco

En el video, el artista se despide de su estancia en California y menciona directamente el lugar donde se encuentra:

“Hola a todos. Estoy aquí en el Castro en mi última noche”.

La referencia corresponde al Castro Theatre, un espacio emblemático de la ciudad de San Francisco.

Smith describe su experiencia en el recinto como una serie de presentaciones destacadas, en el marco del programa To Be Free: San Francisco 2026, con el que cerró esta etapa de su agenda.

La pregunta que desató las teorías

Tras hablar de sus shows, el cantante lanza una pregunta directa a sus seguidores:

“La pregunta es, sin embargo, ¿a dónde vamos a ir después?”.

El mensaje quedó abierto, pero fue la frase final la que detonó las reacciones en redes:

“Después de esto, necesito un tequila”.

La mención del destilado provocó una ola de interpretaciones entre sus fans, particularmente en México, donde el comentario fue retomado como una posible pista sobre su siguiente destino.

Reacciones en redes sociales

Cuentas de seguidores comenzaron a difundir el video, señalando la referencia al tequila como un indicio. En distintas plataformas, usuarios relacionaron el comentario con una eventual gira o presentación en el país.

La conversación digital se intensificó en pocas horas, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial.

Sam Smith en México

Las teorías se apoyan también en la relación previa del artista con el público mexicano. En 2024, Sam Smith formó parte del cartel del Tecate Emblema, realizado en la Ciudad de México.

Un año antes, en septiembre de 2023, ofreció conciertos en recintos como el Palacio de los Deportes y la Arena Monterrey, como parte de su gira Gloria The Tour.

Durante esas presentaciones, el artista incorporó elementos visuales asociados a México, lo que reforzó su conexión con el público local.

Sin fechas confirmadas hasta el momento

A pesar de la conversación en redes, no hay anuncios oficiales sobre nuevas presentaciones en el país. Hasta ahora:

No existen fechas registradas en sistemas de boletaje

No hay confirmaciones de promotoras

Tampoco se han emitido comunicados por parte de su equipo

El posible regreso de Sam Smith a México se mantiene, por el momento, en el terreno de la especulación generada a partir de su reciente publicación.