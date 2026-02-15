Entre lágrimas, Salma Hayek da detalles de su nueva película; "una carta de amor a México"

Salma Hayek estuvo presente esta mañana en una conferencia de prensa junto a la presidenta Claudia Sheinbaum para anunciar los incentivos para la industria cinematográfica. En este espacio, la actriz dio a conocer algunos detalles de su nueva película que está grabando en México.

Antes de revelar algunos detalles sobre su nueva producción, Salma Hayek dirigió unas palabras a la comunidad cinematográfica, a quienes les agradeció su apoyo.

Durante su intervención, Salma Hayek resaltó la visión estratégica del Gobierno de México Cuartoscuro: Graciela López Herrera

“Está toda mi comunidad, la gente con la que empecé, la gente que me inspiró, la gente que me enseñó, con la que sigo trabajando porque a pesar de que me fui al extranjero nunca dejé de producir en México y es un momento especial porque soy parte de esta comunidad, fue mi cuna y ustedes me formaron”.

Salma Hayek da detalles de su nueva película

Salma Hayek dio a conocer que la nueva película que está grabando está siendo filmada en México y declaró que ella también escribió el guión, además que ha tenido el apoyo del gobierno mexicano para la realización del proyecto.

“Mi primer largometraje, lo escribí yo y es una carta de amor a México. Les cuento una historia porque a veces con las historias se puede aterrizar más, bajar el balón y a mí me tocó ser la del contexto porque cuando me tocó venir a México a hacer mi película no podía conseguir el dinero, se me iba a cualquier otra parte menos a México y ¿cómo se le hace una carta de amor a México y se filma en Australia o en la República Dominicana, Colombia o en las Islas Canarias? Todos esos países tenían esos incentivos que nosotros no teníamos y

La famosa comentó que la película tendrá locaciones que son poco conocidas y que se encuentran principalmente en Veracruz y Quintana Roo.

“Cuando vean las locaciones de mi película, las joyas que nunca se han visto, que nosotros mismos no sabíamos que había y ojalá no se vayan a explotar, pero sí que entré tantito poco más a la economía y el turismo (…), hay muchísimo talento detrás de las cámaras y se va a poder seguir creciendo la industria, va a ser una proyección inmensa artística, cultural y gastronómica”.

Además, dijo que ha estado grabando unas escenas en un lugar de Veracruz que es de difícil acceso, pero que tras llegar a este sitio se ha sentido cobijada por las personas que viven en este lugar y que se ha sentido segura, así como las personas que trabajan en la película, durante el tiempo que ha estado en México.

“Estábamos en Veracruz filmando en un lugar infilmable, no se podía entrar. Tuvimos que hacer toda la infraestructura para llegar y los ejidos vienen a darnos cosas, a agradecernos porque ya empezó el turismo y todavía no nos salimos de la locación y ya empezó, todo se empieza a mover. Ha sido hermoso, nos hemos sentido cine por ¿ciento, no solo seguros, si no protegidos por las localidades, amamos y respetados. La gente sabe que ahí estoy, paso por la calle, me piden besos, abrazos, pero no me siguen, con un amor, con un respeto, quizá esta sea la experiencia más bonita de mi vida que he tenido porque me ha tocado sentir un cambia diario”.

Entre lágrimas, Salma Hayek agradece el apoyo para realizar su película

Por otra parte, durante su discurso y visiblemente conmovida, Salma Hayek agradeció a la presidenta, así como a las gobernadoras de Veracruz y Quintana Roo por el apoyo que le han brindado antes de la grabación de su película, así como ahora que ya está filmando escenas.

“Sentí que lo que no podía conseguir en otras partes aun siendo quien soy, aquí era: tú eres mujer, eres mexicana, te apoyamos por eso y siempre consientes de qué porcentaje del crew son mexicanos, todos, y uno o dos colados por ahí (…), cuando me tocó llegar a la cabeza mayor (Claudia Sheinbaum), no sentía ya mucha burocracia, la visión de nuestra presidenta de que entendió la proyección económica que tendría para México y cómo iba a ayudar (su película), no solo a nuestra comunidad de cine, si no que cómo iba a apoyar, el orgullo personal a México, cómo iba a contar más historias que nos representan y en nuestra gran capacidad artística de cómo contar las historias cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada completamente errónea. Tomar el control de decir: esto es México, no lo que les está vendiendo, esto es lo que somos”.

