Rocío Banquells aclara si tuvo una mala relación con su hermana Sylvia Pasquell

Rocio Banquells y Sylvia Pasquells además de compartir su pasión por la actuación, las famosas son hermanas, ya que su padre era Rafael Banquells, quien en un principio estuvo casado con Silvia Pinal.

Tras la separación con Silvia Pinal, Rafael Banquells volvió a casarse, por lo que tuvo cinco hijos más, a quienes les enseñó el respeto y cariño hacia su hermana mayor, Sylvia Pasquell.

¿Rocío Banquells tuvo una mala relación con Sylvia Pasquell?

En entrevista para El minuto que cambió mi destino, Rocío Banquells fue cuestionada sobre su relación con su hermana mayor durante su niñez. La cantante recordó que desde el primer momento su hermana era bien recibida en su casa, tanto como por su mamá y todos sus hermanos.

“Con Sylvita excelente. Sylvita siempre estuvo presente en la vida de nosotros y nosotros en la vida de ella porque casi todos los fines de semana a Sylvia le tocaba estar con mi papá y con esta familia del lado Banquells”.

La famosa recordó que en su casa estaba prohibido llamarle a Sylvia Pasquell media hermana, ya que para ellos no había distinciones.

“Maravillosa porque llegaba Sylvia y desde mi mamá hasta mi papá era la hermana mayor, la hermana que se ve con respeto, con amor, con cariño y hermana. En casa estaba prohibido decir media hermana porque también decíamos: ‘¿media hermana de dónde? ‘¿De la cintura para arriba es Banquells y de lo mitad de abajo es Pinal?’”.

Para finalizar, Rocío Banquells expresó que la única diferencia con su hermana mayor es que no vivían en la misma casa, además habló de la relación que existía entre sus padres.

“No era nada diferente a todos los hermanos, salvo que no vivía con nosotros entre semana, por decirlo así. La infancia con mis padres la mejor infancia que nos dieron un ejemplo de amor”.

