Leading Ladies: Niña Pastori y las mujeres reconocidas por el Latin Grammy 

LAS VEGAS.–La cantante Niña Pastori y otras profesionales dentro de la industria del entretenimiento fueron distinguidas como Leading Ladies of Entertainment 2026, un reconocimiento que otorga la Academia Latina de la Grabación a mujeres con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino.

En una ceremonia privada presentada por figuras del medio, muchas de ellas ya galardonadas previamente, se destacó la contribución significativa de las homenajeadas y su labor para inspirar a futuras líderes.

Para la española Niña Pastori, se trató de un reconocimiento gratificante en una profesión dura, nada fácil y que requiere esfuerzo constante.

Hay que trabajar cada día y tener este reconocimiento me ha emocionado mucho, me ha tocado el corazón”, expresó la española, quien compite en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su producción Color Fania.

El material reúne canciones emblemáticas de los integrantes de Fania All Stars que forman parte de la historia musical de Hispanoamérica, como Periódico de ayer, Plástico y Ligia Elena, interpretadas con el estilo característico de Pastori.

“Ha sido un riesgo y un disco que he disfrutado y valorado muchísimo. Más que un homenaje a los artistas de La Fania, siempre digo que ha sido un agradecerles por su talento y por esa emoción que nos han dado. Con este disco me he emocionado de corazón escuchando a Celia Cruz y a La Lupe —quienes eran de las pocas mujeres en ese entonces— y para mí es muy especial escuchar este tipo de propuestas”, compartió.

Sandra Jiménez, directora regional y Head of Music para América Latina y US Latin en YouTube, fue otra de las distinguidas.

La cantante Leslie Grace también fue parte de las invitadas AFP

“Estoy muy emocionada y agradecida por este premio de la Academia, especialmente por ser la primera brasileña en recibirlo. Esto me da la responsabilidad de abrir camino a más compañeras que deseen estar en la industria musical, impulsando desde la plataforma de YouTube iniciativas como AmplifiHer o Founding para dar visibilidad y voz a artistas emergentes. Cualquier persona puede comenzar desde su habitación, pero estamos ahí para ofrecerles la oportunidad de crecer”, afirmó.

La productora, compositora e ingeniera de sonido Salomé Limón, junto a María Fernández, directora de operaciones de Sony Music Entertainment Latin Iberia, completan la lista de homenajeadas en esta edición.