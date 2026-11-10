La ley de Alicia: ¿Es necesario perderlo todo para empezar de nuevo?

¿Por qué esperamos a que la vida nos sacuda para preguntarnos si estamos donde queremos estar? Esa inquietud atraviesa La ley de Alicia, serie de Netflix en la que Fernanda Castillo interpreta a una abogada que debe empezar de nuevo después de que su esposo queda involucrado en un escándalo de infidelidad y corrupción.

Alicia llevaba 20 años alejada de los tribunales y tenía una vida familiar estable. Todo cambia cuando su marido, el ministro Aurelio Paniagua, es detenido. Sin la seguridad económica que conocía y con dos hijos a su cargo, debe buscar empleo mientras enfrenta los señalamientos públicos por las acciones de él.

La producción mexicana está basada en la exitosa serie estadounidense The Good Wife, creada por Robert y Michelle King. Para Castillo, el conflicto de su personaje va más allá de recuperar el trabajo: también debe volver a escucharse.

“Es una mujer libre, es una mujer inteligente, es una mujer que ha construido una familia […] pero lleva mucho tiempo sin escucharse realmente”, explicó la actriz en entrevista con Excélsior.

Alicia, añadió, creía haber elegido la vida que deseaba, aunque con el paso de los años dejó de preguntarse si sus prioridades seguían siendo las mismas.

“¿Por qué necesitamos que la vida nos dé un empujón y nos haga perderlo todo para sentarnos a escucharnos? No solamente como mujeres; como hombres, como seres humanos”, cuestionó.

La reflexión también alcanzó a Castillo fuera de la ficción.

“Siento que estoy en una edad, en un momento de mi vida, en el que quiero sentir que tengo el timón en las manos y que no quiero que la vida tome el control”, compartió.

La ley de Alicia llega a Netflix el 11 de noviembre con una historia de traición, corrupción y segundas oportunidades. Cortesía Netflix

El derecho a empezar de nuevo

El regreso de Alicia al mundo laboral tampoco es sencillo. Los empleadores cuestionan su edad, el tiempo que pasó sin ejercer y sus expectativas salariales. A ello se suma el apellido de un hombre convertido en protagonista de un escándalo.

La protagonista encuentra una oportunidad en un despacho y comienza a demostrar que sus conocimientos y su capacidad para escuchar a los clientes siguen vigentes. Al hablar de los prejuicios que enfrenta, Castillo reaccionó con una pregunta:

“¿Cuándo es muy tarde para qué? ¿Quién dijo?”.

La ley de Alicia, serie de Netflix, aborda cómo una mujer enfrenta las consecuencias del escándalo de corrupción e infidelidad de su esposo. Cortesía Netflix

El poder no da inmunidad

Para Juan Manuel Bernal, Aurelio Paniagua vive el otro lado de esa crisis. Acostumbrado a ejercer autoridad dentro del sistema judicial, no concibe que la justicia pueda alcanzarlo.

“Yo creo que Aurelio está en shock después de todo lo que pasa. Es alguien tan poderoso que es incapaz de pensar que la justicia le va a llegar a él, porque él es el que ejerce la justicia”, señaló el actor.

Mientras Aurelio enfrenta las acusaciones en su contra, Alicia y sus hijos deben lidiar con el rechazo social y las consecuencias de decisiones que no tomaron.

Bernal describe a su personaje como un hombre construido desde el ego y la soberbia. Su caída no sólo compromete su posición: también cambia la vida de su esposa y sus hijos, quienes deben afrontar las consecuencias de un escándalo que no provocaron.

“Cae al vacío y seguramente lo vamos a ver reconstruirse y valorar todo lo que perdió”, adelantó.

A su juicio, aunque Aurelio ocupa un puesto de poder, esa experiencia de perder certezas y tener que replantearse la vida no es exclusiva de los funcionarios.

La ley de Alicia, serie de Netflix protagonizada por Fernanda Castillo, sigue a una abogada que debe reconstruir su vida. Cortesía Netflix

La admiración tiene la palabra

Michel Brown interpreta a David Vega, el abogado que le abre a Alicia las puertas de su despacho. Pero, según el actor, la ayuda no va en una sola dirección: verla trabajar también le recuerda a David por qué eligió su profesión.

“Él empieza a ver las capacidades de Alicia y ella le hace acordar también cuál fue el motivo por el que ellos decidieron hacer lo que hacen”, explicó.

Brown contó que conversó con un abogado para comprender cómo, entre las exigencias de un despacho y la rutina, puede perderse de vista el propósito del trabajo. La energía con la que Alicia retoma los casos hace que David cuestione sus propias prioridades.

El reencuentro también abre la puerta a sentimientos que creía relegados.

David descubre “que no se trata solo de trabajar y facturar y trabajar, y que a lo mejor existe la posibilidad de volverte a enamorar”, comentó Brown.

Castillo considera que la admiración es una pieza importante en las relaciones de la serie.

“Este triángulo además habla mucho de eso, de cuándo te dejaron de ver, de cuándo te vuelven a ver”, expresó.

Además del conflicto familiar, cada episodio presenta casos judiciales que plantean preguntas sociales, morales y éticas. La actriz espera que el público encuentre entretenimiento, pero también motivos para revisar sus propias decisiones.

“Creo que les espera un viaje que invita mucho a cuestionarse a ellos mismos, a preguntarse: ‘¿Qué tanto me escucho?’”, concluyó.

La ley de Alicia, serie de Netflix protagonizada por Fernanda Castillo, sigue a una abogada que debe reconstruir su vida. Cortesía Netflix

La ley de Alicia: ¿De qué trata, reparto y fecha de estreno en Netflix

Tras un escándalo de corrupción e infidelidad que involucra a su esposo, Alicia debe retomar su carrera como abogada después de 20 años, mientras intenta recuperar la estabilidad de su familia y enfrenta nuevos casos judiciales.

Fernanda Castillo, Juan Manuel Bernal y Michel Brown encabezan el elenco, al que se suman Karina Gidi, Darío Yazbek, Yoshira Escárrega, Karla Gaytán, Axel Madrazo, Patricia Bernal, María Penella, Francisco Rubio, Anita del Rey y Juliette Pardau.

La serie llegará a Netflix en dos partes: