James Talarico honró al mexicano Lorenzo Salgado, asesinado por ICE en Houston

El senador electo James Talarico visitó el altar que levantó la gente en el sitio donde un agente del ICE mató al mexicano Lorenzo Salgado Araujo.

Talarico, el primer senador electo en Texas por el Partido Demócrata desde 1988, ganó en las elecciones del martes en parte gracias a un movimiento electoral que se formó a partir de la muerte de Salgado Araujo.

Lorenzo Salgado fue asesinado por el ICE hace hoy cuatro meses. Los texanos han estado colocando sus calcomanías de “Yo voté” en su memorial en Houston. Yo acabo de colocar la mía”, publicó Talarico en redes sociales junto con una foto en que se ve que suma su calcomanía a las de miles de electores.

Talarico, quien en su campaña se basó en preceptos cristianos, ya había honrado la memoria de Lorenzo Salgado en su recorrido por el estado de Texas en campaña.

“Lorenzo Salgado encarnaba el sueño americano. Es exactamente el tipo de persona que queremos en este país”, declaró Talarico.

Dijo que “Lorenzo era un hijo de Dios, dotado de un valor infinito; Lorenzo, nuestro compatriota texano, merece justicia. Y eso es exactamente por lo que lucharé en el senado de Estados Unidos”, advirtió.

El 7 de julio, cuando Lorenzo Salgado manejaba por un vecindario de trabajadores para recoger a su equipo de construcción, fue perseguido y obligado a detenerse por vehículos son marcas de los que descendieron agentes del ICE. Uno de esos oficiales mató con un disparo a quemarropa a Lorenzo.

Salgado tenía 52 años y había vivido sin antecedentes penales en Houston más de 35 años. Era pequeño empresario de construcción y padre de estadunidenses.