Elecciones intermedias en EU: votantes dan su veredicto sobre Trump

Los votantes estadunidenses emitían el martes su veredicto sobre los dos primeros años del segundo mandato del presidente Donald Trump en unas elecciones legislativas, que encuestas y analistas independientes dicen que permitirían a los demócratas arrebatar la Cámara de Representantes a los republicanos, aunque el control del Senado está en duda.

La batalla por el Senado se está librando en casi una decena de contiendas estatales muy reñidas, la mayoría de ellas en bastiones republicanos.

La historia juega en contra de los republicanos de Trump: el partido del presidente en el cargo ha perdido terreno en el Congreso en todas las elecciones de mitad de mandato, salvo en dos, desde la Segunda Guerra Mundial.

El índice de aprobación de Trump ronda sus mínimos históricos, lastrado por la profunda frustración de los votantes ante la guerra con Irán y la consiguiente subida de los precios del combustible.

Trump, en el centro de las urnas

No cabe duda de que las elecciones de este año giran en torno a Trump, la figura política central de Estados Unidos durante la mayor parte de la última década. El propio Trump ha pedido repetidamente a sus seguidores que voten como si él estuviera en la boleta, un mensaje que los líderes demócratas se han apresurado a repetir.

"Hagan como si yo estuviera en la papeleta", ha dicho Trump a sus seguidores.

Trump destacó en una entrevista televisiva el martes por la mañana lo que calificó como sus logros y se mostró optimista respecto a sus compañeros republicanos.

En unas declaraciones que parecían destinadas a influir en los votantes descontentos con el apoyo de Estados Unidos a Israel, Trump dijo que tenía la intención de suspender los 3 mil 800 millones de dólares de financiación anual prometida a Israel a partir de finales de este año, pero no quedó claro cómo lo haría.

La estrecha alianza entre Estados Unidos e Israel ha sido un asunto de especial interés en Míchigan, donde el demócrata progresista Abdul El-Sayed está llevando a cabo una campaña al Senado que ha concitado mucha atención.

El presidente ha tratado de movilizar a su base con más de dos decenas de mítines de campaña desde principios de octubre, la gran mayoría en estados en los que ganó fácilmente en 2024, lo que pone de relieve hasta qué punto los republicanos están a la defensiva.

Liderados por Trump, los republicanos han tachado a los candidatos demócratas de radicales, antiestadunidenses e incluso comunistas.

Sin embargo, las encuestas de opinión muestran que lo que más preocupa a los votantes es la asequibilidad y que desaprueban la gestión de Trump en este tema, después de que su política arancelaria y su decisión de atacar Irán en febrero aumentaran los costos dentro del país.

Los candidatos republicanos, por su parte, han tenido dificultades para distanciarse de un presidente que exige lealtad y rara vez reconoce sus errores.

En un colegio electoral de un barrio predominantemente negro del noroeste de Detroit, Natalia Towns, de 34 años, dijo que no le parecían sinceros los esfuerzos de Mike Rogers, el candidato republicano al Senado, por ganarse el voto de la comunidad negra, y consideraba que El-Sayed haría más por reducir los costos.

"Siento que la salud es importante, que los precios de la gasolina son altos y que los alimentos son demasiado caros", agregó Towns.

Ha habido problemas con el material electoral en diversas partes del país, incluidos condados de Georgia, Iowa, Nueva York, Carolina del Norte, Oklahoma y Wisconsin, lo que podría provocar retrasos locales en la votación y el recuento de votos.

Los fallos aislados en las máquinas de votación no son inusuales en las elecciones estadunidenses, pero los expertos electorales afirman que, gracias a los sistemas de respaldo y otras medidas de seguridad, rara vez afectan a los resultados.

Observadores electorales y poder en juego

Los observadores legales y los demócratas han advertido de que Trump, quien lleva mucho tiempo afirmando falsamente que las elecciones estadunidenses están amañadas, podría intentar impugnar los resultados del martes si los republicanos pierden.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes que iba a desplegar mil supervisores y observadores electorales en los 50 estados, en lo que calificó como la mayor operación de supervisión de un día de elecciones de la historia.

Los demócratas han criticado el plan por considerarlo una posible intimidación al electorado. Según un análisis de la agencia Reuters, en aproximadamente dos tercios de las jurisdicciones enumeradas por el departamento, los votantes apoyaron a la demócrata Kamala Harris frente a Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en juego, junto con 35 de los 100 escaños del Senado, aunque la mayoría de las contiendas no se consideran reñidas. Los demócratas deben hacerse con al menos tres escaños en la Cámara y cuatro en el Senado para obtener la mayoría.

Una Cámara de Representantes o un Senado demócratas podrían iniciar investigaciones sobre los "negocios en beneficio propio", según los demócratas, en el gobierno de Trump y exigir concesiones para aprobar leyes.

Un Senado demócrata también tendría el poder de bloquear los nombramientos de Trump, incluidas las candidaturas a la Corte Suprema del país si surgieran vacantes.

Aunque los demócratas han puesto a los republicanos a la defensiva en gran parte de su propio terreno, tienen poco margen de error. El partido debe defender todos sus escaños actuales, incluida una reñida contienda en Míchigan, al tiempo que debe ganar al menos dos estados que votaron a Trump por un margen de dos dígitos hace dos años: Alaska, Iowa, Kansas, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur y Texas.

Las encuestas de opinión muestran que los demócratas lideran por un estrecho margen o se encuentran a un paso de la victoria en todos esos estados.