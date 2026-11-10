FICUNAM entrega Medalla Filmoteca UNAM a Hamaguchi en presencia de Kurosawa

“Estoy convencido de que, si no hubiera conocido a Kurosawa, probablemente no habría seguido haciendo películas de esta manera”, reconoció Ryūsuke Hamaguchi al recordar la influencia que tuvo en su formación Kiyoshi Kurosawa, el cineasta japonés que fue su profesor en la Universidad de las Artes de Tokio.

La confesión ocurrió durante un encuentro entre ambos realizadores en la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM), donde conversaron sobre sus trayectorias, sus formas de trabajar y la relación que comenzó cuando Hamaguchi era estudiante.

La charla permitió escuchar al director de Drive My Car hablar de la influencia de su maestro, pero también a Kurosawa reconocer una cualidad de su antiguo alumno que admira profundamente.

Kurosawa, director de películas como Cure y La mujer del espía, no recordó su labor como profesor desde la idea de transmitir conocimientos o imponer una fórmula. Su método consistía en plantear preguntas y escuchar las respuestas de sus estudiantes. “Yo pienso esto, ¿ustedes qué opinan?”, explicó al recordar la manera en que compartía sus ideas en el aula.

Para Hamaguchi, aquellas preguntas fueron decisivas. Cuando ingresó a la universidad, ya en la segunda mitad de sus veinte años, llevaba cerca de diez años en Tokio y veía cientos de películas. No creía necesitar demasiadas lecciones. Sin embargo, Kurosawa lo llevó a cuestionar aspectos que hasta entonces había dado por sentados: cómo filmar un plano, dónde colocar la cámara y qué significa utilizarla para construir una ficción.

Recuerdo especialmente una idea que Kurosawa nos planteó: la cámara es una máquina que registra la realidad. Si un actor memoriza sus diálogos y los pronuncia tal como los aprendió, la cámara registra exactamente eso. Por lo tanto, utilizar una máquina que registra la realidad para contar una ficción es, en cierto sentido, un acto contradictorio. Aquello me produjo un impacto enorme, como si me hubiera atravesado un rayo. Comprendí por qué algunas cosas no funcionaban”, recordó Hamaguchi.

Los cineastas japoneses Ryusuke Hamaguchi y Kiyoshi Kurosawa ofrecieron la Clase Magistral desde la Cineteca Nacional. Cuartoscuro

La relación también quedó marcada por los ejercicios universitarios. Ambos recordaron una adaptación de Solaris, la novela de Stanisław Lem. Kurosawa quería que sus estudiantes propusieran una versión distinta de las películas de Andréi Tarkovski y Steven Soderbergh. Hamaguchi escribió una historia que transcurría en una estación espacial y se concentraba en el diálogo entre el protagonista y una especie de clon de una antigua pareja. Su propuesta fue elegida porque podía realizarse con el presupuesto disponible.

Años después, Kurosawa encontró en el trabajo documental de su alumno otra forma de diálogo. Al referirse a The Sound of the Waves, realizado por Hamaguchi junto con Ko Sakai y dedicado a sobrevivientes del terremoto y tsunami de 2011 en la región japonesa de Tohoku, destacó la fuerza con que los testimonios reales parecían adquirir la intensidad de una interpretación.

“Lo que ustedes están haciendo es filmar a Cassavetes desde la perspectiva de Ozu”, les dijo al relacionar el trabajo de los realizadores con el cine de John Cassavetes y Yasujirō Ozu.

La admiración de Kurosawa hacia Hamaguchi fue evidente cuando hablaron de literatura y adaptaciones. Mientras Kurosawa suele buscar en una novela aquello que puede convertirse en una película, Hamaguchi explicó que a veces se acerca a una obra como lector, se conmueve con ella y sólo después descubre cómo llevar esa experiencia al cine.

Hamaguchi puede leer un libro, conmoverse profundamente y partir de esa emoción, sin pensar en el cine. La lectura y la experiencia cinematográfica están separadas al principio. Eso es algo que admiro mucho”, expresó Kurosawa.

Visitaron la Filmoteca UNAM. Cortesía FICUNAM

El maestro que ayudó a su alumno a cuestionar qué es una cámara reconoce ahora en él una sensibilidad que considera admirable: la posibilidad de dejarse tocar por una historia antes de pensar cómo filmarla.

Al finalizar la charla de poco más de una hora, donde los directores disertaron entre sí e incluso olvidaron que la Sala 1 de la Cineteca Nacional estaba llena, se le hizo entrega a Hamaguchi de la Medalla Filmoteca UNAM, la última que entrega el festival en la presente edición.