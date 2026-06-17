Sabrina Carpenter obtiene orden de restricción permanente contra presunto acosador

La cantante y actriz Sabrina Carpenter obtuvo una orden de restricción permanente contra un hombre que presuntamente intentó ingresar a su residencia en Los Ángeles. La medida fue concedida por un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y tendrá una vigencia de cinco años.

De acuerdo con información difundida por TMZ, la resolución obliga a William Applegate, de 31 años, a mantenerse alejado de la cantante, así como de su hermana Sarah Carpenter y su pareja George.

Foto: Instagram sabrinacarpenter

El acusado se opuso a la solicitud:

Durante la audiencia, Applegate compareció ante el tribunal y manifestó su desacuerdo con la petición presentada por la artista. Sin embargo, sus argumentos no fueron suficientes para evitar que el juez aprobara la medida de protección solicitada por Carpenter.

Según el reporte de TMZ, la cantante presentó diversas pruebas para respaldar su versión de los hechos, entre ellas imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en su vivienda.

Los incidentes que encendieron las alarmas

La cantante denunció que el hombre acudió a su domicilio e intentó acceder a la propiedad por la puerta principal. Su equipo legal describió el comportamiento como una acción "calculada y agresiva".

Además, la cantante aseguró que, tras ser arrestado por primera vez el pasado 23 de mayo, el sujeto regresó a las inmediaciones de su vivienda en más de una ocasión.

Foto: Instagram sabrinacarpenter

La versión del acusado:

De acuerdo con TMZ, Applegate sostuvo que Sabrina Carpenter no deseaba realmente la orden de restricción y afirmó que la solicitud habría sido impulsada por personas cercanas a la artista.

Pese a esta versión, el tribunal determinó que existían elementos suficientes para conceder la protección solicitada, por lo que el hombre deberá mantenerse a una distancia mínima de 91.44 metros de Carpenter y de sus familiares durante los próximos cinco años.

Foto: Instagram sabrinacarpenter

El caso ha generado atención entre los seguidores de la cantante y vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan algunas figuras públicas ante situaciones relacionadas con el acoso y la invasión de su privacidad.