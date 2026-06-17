¿La diferencia de edad pesó? Esto es lo que realmente está pasando con Altair Jarabo y Frédéric García

La relación entre la actriz Altair Jarabo y el empresario francés Frédéric García vuelve a estar en el centro de la conversación. A casi cinco años de su espectacular boda en Francia, han surgido rumores que apuntan a una posible crisis matrimonial e incluso a una presunta separación, una versión que ha despertado todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

¿Qué pasó entre Altair Jarabo y Frédéric García?

Desde que hicieron pública su relación, la pareja enfrentó constantes comentarios sobre la diferencia de edad que existe entre ellos. Sin embargo, tanto Altair como Frédéric siempre defendieron su historia de amor y aseguraron que la madurez, la compatibilidad y el respeto eran mucho más importantes que cualquier cifra.

Diversos reportes aseguran que la actriz y el empresario llevan varias semanas viviendo por separado. IG

Ahora, nuevas versiones apuntan a que las cosas podrían no estar pasando por su mejor momento. Las especulaciones cobraron fuerza después de que diversos periodistas de espectáculos señalaran que la actriz y el empresario estarían viviendo separados desde hace varias semanas.

La información comenzó a circular en distintos espacios dedicados a la farándula y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores de la pareja comenzaron a analizar cada detalle de sus publicaciones.

Los rumores de crisis matrimonial de Altair Jarabo y Frédéric García

De acuerdo con estos reportes, Frédéric García se encontraría actualmente en Europa, específicamente en Italia, mientras que Altair estaría instalada temporalmente en Miami, enfocada en proyectos personales y disfrutando de la compañía de amigos cercanos.

La pareja siempre defendió su relación y aseguró que la diferencia de edad nunca fue un problema. IG

Aunque la distancia geográfica ha sido interpretada por algunos como una señal de ruptura, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de los involucrados.

La falta de fotografías recientes juntos también ha alimentado los rumores. Algunos usuarios notaron que la última imagen compartida por ambos como pareja data de finales de 2025, cuando realizaron un viaje a Japón para celebrar el cierre de año.

Las señales de que siguen juntos Altair Jarabo y Frédéric García

Sin embargo, otros seguidores han señalado que este tipo de comportamiento no necesariamente confirma una separación. De hecho, la pareja siempre ha manejado con discreción gran parte de su vida privada y rara vez comparte detalles cotidianos de su relación en redes sociales.

Pese a los rumores, ambos continúan siguiéndose en redes sociales. IG

Otro aspecto que ha llamado la atención es que ambos continúan siguiéndose mutuamente en Instagram, algo que suele interpretarse como una señal de cordialidad e incluso de estabilidad cuando surgen rumores de crisis entre celebridades.

Lo cierto es que ni Altair Jarabo ni Frédéric García han emitido comunicados, declaraciones o mensajes para aclarar cuál es su situación sentimental actual. El silencio de ambos ha provocado que las versiones continúen creciendo sin que exista una postura oficial.

Altair Jarabo habla de su matrimonio antes de los rumores

La noticia ha resultado especialmente sorprendente porque apenas meses atrás la actriz hablaba públicamente de las bondades de su matrimonio. En diversas entrevistas destacó que la diferencia de edad entre ambos nunca representó un obstáculo, sino todo lo contrario.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores de crisis. IG

En varias ocasiones explicó que admiraba la experiencia, inteligencia y estabilidad emocional de su esposo, mientras que él valoraba su energía, independencia y visión de vida.

Su historia comenzó a captar atención mediática cuando anunciaron su compromiso en 2021. Posteriormente celebraron una boda civil en París y días después una espectacular ceremonia religiosa en el Château de Vallery, un castillo ubicado en la región francesa de Borgoña, convirtiéndose en una de las bodas más comentadas del mundo del espectáculo mexicano.

Desde entonces, la pareja proyectó una imagen de estabilidad y complicidad, por lo que los rumores actuales han sorprendido a muchos de sus admiradores.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación. No existe confirmación de un divorcio ni de una separación definitiva. Lo único claro es que la ausencia de apariciones públicas juntos y las versiones difundidas por algunos periodistas han colocado nuevamente a Altair Jarabo y Frédéric García bajo los reflectores.