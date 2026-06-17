Maluma se roba el show en el Estadio CDMX previo al debut de Colombia en el Mundial

El cantante Maluma robó los reflectores este miércoles 17 de junio a las afueras del Estadio Ciudad de México. El ídolo musical desató la locura al liderar la monumental porra sudamericana previo al debut de la selección de Colombia en la actual justa mundialista.

Los miles de aficionados cafeteros tomaron por asalto las avenidas principales de la capital mexicana para apoyar a su equipo frente a Uzbekistán. El artista urbano apareció sorpresivamente entre la multitud y transformó la previa deportiva en un masivo carnaval latino.

Maluma en la cancha del Estadio Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

El intérprete vistió los colores de su bandera y convivió directamente con los simpatizantes que viajaron miles de kilómetros. Las cámaras de la prensa internacional captaron al reguetonero mientras coreaba los cánticos de la escuadra dirigida por el técnico Néstor Lorenzo.

La algarabía inundó las explanadas del histórico recinto deportivo de Santa Úrsula con interminables ríos de camisetas amarillas. Los seguidores exhibieron enormes cartones con los rostros impresos de figuras deportivas como Luis Díaz y el veterano mediocampista James Rodríguez.

El ícono musical enciende la pasión mundialista

La sorpresiva presencia del artista antioqueño paralizó por momentos el flujo de asistentes en los primeros filtros de seguridad del estadio. Los fanáticos buscaron fotografías y videos con el exponente del género urbano, quien accedió con una gran sonrisa ante las peticiones de sus eufóricos compatriotas.

Su visita obedece estrictamente al apoyo incondicional hacia los jugadores de su nación en el esperado arranque del Grupo K. Esta aparición pública elevó el ánimo de la fanaticada y cimentó el concepto de una verdadera "invasión cafetera" en pleno territorio azteca.

El eco mediático del suceso rebasó de inmediato las fronteras y dominó por completo las principales tendencias en las redes sociales. La figura de Maluma funcionó como el catalizador perfecto para calentar los motores a escasos minutos del silbatazo inicial en este majestuoso escenario deportivo.

El intérprete de talla internacional demostró una vez más su profundo arraigo por el balompié y el amor por los colores de su patria. Meses atrás, el cantante expresó su deseo de acompañar a la plantilla en esta travesía, una promesa que cumplió cabalmente bajo el sol capitalino.

Una casa amarilla en la capital mexicana

El choque contra la ordenada escuadra de Uzbekistán representa el primer gran examen para el conjunto sudamericano en el prestigioso torneo. Las gradas del coloso capitalino lucen un lleno total gracias a la impresionante respuesta de la parcialidad extranjera y la cálida afición local.

La afición de Colombia llenó el Estadio Ciudad de México. REUTERS

La Ciudad de México vive así una de las jornadas más pintorescas y vibrantes en lo que va del mes mundialista. La mezcla de pasiones deportivas y el arrastre de las grandes celebridades del espectáculo garantizan un evento redondo dentro y fuera de la cancha.

El cuerpo técnico del cuadro colombiano reconoció previamente el empuje anímico que aporta jugar en un inmueble con amplia mayoría a su favor. Los jugadores saltaron al césped para el calentamiento previo envueltos en una ovación ensordecedora, motivados por la enorme fiesta que su compatriota detonó en las gradas.