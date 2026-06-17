Kiki: Entragas a domicilio, el clásico de Estudio Ghibli, tendrá serie live action

Las productoras BBC Studios Kids & Family y Kadokawa anunciaron la creación de una serie de acción real basada en la exitosa franquicia Kiki: Entregas a domicilio. La empresa británica Wheel in Motion participa activamente en este ambicioso proyecto televisivo diseñado para el mercado internacional.

El equipo de producción desarrolla en estos momentos una primera temporada compuesta por 10 episodios, con una duración exacta de 30 minutos cada uno. La experimentada escritora Irena Brignull, mundialmente reconocida por su labor en la cinta animada Los Boxtrolls, redacta el guion oficial de esta nueva adaptación.

Versión animada de Kiki: Entregas a domicilio Foto: Netflix

Los guionistas adaptan fielmente el primer volumen literario de los seis libros originales creados por la autora japonesa Eiko Kadono. Las cadenas televisivas buscan acercar esta mágica historia a las nuevas generaciones mediante el formato live-action, respetando los elementos fantásticos del texto impreso.

Celebración por el 40 aniversario literario

La ejecutiva de BBC Studios Kids & Family, Grainne McNamara, expresó su rotundo entusiasmo por colaborar en este lanzamiento mundial. La directiva de la cadena subrayó que llevar la vida de esta joven bruja a un formato físico moderno representa un triunfo enorme para la corporación.

El director de coproducciones internacionales de Kadokawa, Takeo Kodera, catalogó esta alianza estratégica como un homenaje sumamente emotivo. La saga literaria original festeja cuatro décadas de existencia continua desde la publicación del primer tomo bajo el sello de la editorial Fukuinkan Shoten en 1985.

Kiki: Entregas a domicilio, se adaptará a un live action. Foto: Netflix

Los realizadores en el Reino Unido capturaron la esencia original de la obra gracias al trabajo estrecho y directo con la propia Eiko Kadono. Las cabezas del proyecto aseguraron ante los medios que el resultado final del show atrapará de inmediato al público familiar en todos los territorios.

Las librerías japonesas distribuyeron este material durante décadas, consolidando a la protagonista como un auténtico referente de la literatura juvenil asiática. El renombrado Estudio Ghibli transformó los libros en un masivo fenómeno cultural al lanzar la mítica película animada de 1989 bajo la dirección del maestro Hayao Miyazaki.

El viaje de la joven bruja y su llegada a la televisión

La trama central sigue de cerca los pasos de Kiki, una aprendiz de bruja de apenas 13 años de edad con grandes aspiraciones. La niña abandona la comodidad de su hogar y enfrenta el reto de vivir completamente sola para perfeccionar y dominar sus habilidades mágicas.

La adolescente establece su nueva residencia en la pintoresca ciudad portuaria de Koriko, una urbe completamente desconocida y desafiante para ella. En este entorno urbano, la pequeña hechicera funda un sistema de mensajería voladora para ganarse la vida e integrarse en la comunidad local.

Kiki: Entregas a domicilio es una existosa historia en literatura y animada. Foto: Netflix

Las compañías involucradas mantuvieron bajo estricto secreto la fecha oficial de estreno, la plataforma de distribución y los nombres del reparto actoral principal. La fase de preproducción avanza en los estudios europeos, mientras las productoras planifican el inicio oficial de los rodajes para los próximos meses.

Los seguidores del trabajo nipón disfrutan actualmente la clásica versión animada directamente en el catálogo mundial de Netflix. Esta futura entrega en formato físico marca un salto tecnológico enorme y expande el universo de la carismática bruja hacia las narrativas de la televisión contemporánea.