¿Bruce Willis ya no puede hablar por su enfermedad? esto dijo la esposa del actor

Bruce Willis atraviesa una de las etapas más difíciles desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal, enfermedad neurodegenerativa que ha deteriorado seriamente su capacidad de comunicación. De acuerdo con recientes declaraciones de su esposa, Emma Heming Willis, el actor habría perdido el habla como consecuencia del avance del padecimiento.

La noticia volvió a generar preocupación entre los seguidores del protagonista de Duro de matar, especialmente porque la familia había mantenido con discreción gran parte del proceso médico.

IG @emmahemingwillis

Aunque el actor ya no puede expresarse con palabras, Emma Heming aseguró que todavía existe una conexión emocional fuerte entre ellos, basada en miradas, gestos y expresiones que continúan formando parte de su relación diaria.

La enfermedad de Bruce Willis avanzó hasta afectar su habla

Durante una entrevista con el diario español La Vanguardia, Emma Heming habló sobre los cambios que ha sufrido el actor desde que comenzaron los primeros síntomas. Según explicó, las señales relacionadas con el lenguaje aparecieron desde hace tiempo, aunque al inicio parecían pequeños episodios sin importancia.

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“Lo primero fue el lenguaje. Su comunicación ya no era la misma. Él había tartamudeado de niño… y eso volvió. Eran pequeños momentos, pero no sabía qué significaban”, recordó.

Con el paso del tiempo, las dificultades para comunicarse se hicieron más evidentes. La familia confirmó inicialmente que Bruce Willis padecía afasia, un trastorno que afecta la capacidad de hablar y comprender palabras.

Sin embargo, más adelante los médicos determinaron que el actor enfrentaba demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad que afecta zonas del cerebro relacionadas con el comportamiento, la personalidad y el lenguaje.

Actualmente, la situación es mucho más compleja. Emma Heming reveló que el actor prácticamente perdió la capacidad de hablar.

“Él no tiene lenguaje, pero cuando nos miramos sobran las palabras”, expresó.

Emma Heming habló del impacto emocional en la familia

Además del deterioro físico y cognitivo del actor, la familia también enfrenta un fuerte desgaste emocional. Emma Heming confesó que durante mucho tiempo no entendía qué estaba ocurriendo con su esposo, incluso llegando a pensar que atravesaban problemas de pareja.

“Con el tiempo, él comenzó a alejarse. Incluso llegué a plantearme el divorcio. Con el diagnóstico entendí que no era algo que él eligiera”, comentó.

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La esposa del actor también habló sobre el llamado “duelo anticipado”, un proceso emocional que viven muchas familias cuando una enfermedad cambia por completo la vida de una persona antes de su fallecimiento.

“Sé que la enfermedad en algún momento me quitará a mi marido. Vivo en un estado constante de duelo, pero he aprendido a convivir con él”, dijo.

Pese a la dureza del proceso, Emma aseguró que todavía existen momentos que le recuerdan la esencia del actor.

“Una mirada, una expresión, esa mueca tan de Bruce… o su risa. Eso me devuelve a él”, compartió.

bruce willis afasia

Desde que el actor se retiró oficialmente de Hollywood en 2022, su entorno cercano ha permanecido unido para acompañarlo durante esta etapa. Sus hijas y su exesposa, la actriz Demi Moore, también han participado en mensajes públicos de apoyo y concientización sobre la enfermedad.

Emma Heming explicó que incluso tuvieron que reorganizar la dinámica familiar para ofrecer tranquilidad al actor y estabilidad a sus hijas.

“Llegó un punto en que decidí separar las casas. Él necesita tranquilidad y mis hijas vida. Era lo mejor para todos”, explicó.

Además, señaló que ha aprendido a pedir ayuda para enfrentar el desgaste que implica cuidar a una persona con una enfermedad neurodegenerativa.

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“Me dijeron que muchos cuidadores mueren antes que la persona a la que aman… fue una llamada de atención. Necesitaba ese permiso para pedir ayuda”, afirmó.

A pesar del complicado panorama médico, la familia insiste en que el amor y la cercanía con Bruce Willis continúan presentes.

“Bruce ya no tiene lenguaje, pero nos comunicamos de otra manera. Cuando nos miramos, no hacen falta palabras. Reconoce a la familia. El amor sigue intacto”, aseguró Emma Heming.

¿Qué es la demencia frontotemporal?

La demencia frontotemporal es un trastorno neurodegenerativo que suele aparecer entre los 45 y 65 años. A diferencia del Alzheimer, esta enfermedad no siempre inicia con problemas de memoria. En muchos casos, los primeros síntomas están relacionados con cambios de personalidad, dificultades para hablar o problemas para comprender conversaciones.

Especialistas explican que el deterioro ocurre de manera progresiva y que actualmente no existe una cura. Conforme avanza la enfermedad, los pacientes pueden perder habilidades esenciales como comunicarse, realizar actividades cotidianas o reconocer ciertas situaciones.

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El caso de Bruce Willis ha ayudado a que más personas conozcan este padecimiento, ya que se trata de una enfermedad menos conocida públicamente que otros tipos de demencia.

PJG