Rompen la cuarta pared en ‘Proyecto Fin del Mundo’ con experiencia interactiva en CDMX

La escena ya no está sólo contenida en la pantalla, ya no la conoce el público solo en la sala. En Proyecto Fin del Mundo, el encuentro entre el personaje de Ryan Gosling —que viaja a otra galaxia para salvar la suya— y Rocky —un alien— es un punto emocional que mezcla humor con drama, pero en la Ciudad de México ese momento dejó de ser únicamente narrativo, ahora es una experiencia.

Mimic Rocky’s Experience nació desde esa intención de expandir la película más allá de su exhibición tradicional, tomando como base una escena clave para convertirla en una vivencia directa con el espectador.

Fotos: Cortesía Outrise Studios

Nosotros, como agencia que trabaja muy de cerca con Sony, cuando ellos van a hacer el lanzamiento de una película, pues siempre es como preguntarnos ‘¿qué proponen, qué pueden sugerir para hacer algún refuerzo para estos eventos?’ Tuvimos la oportunidad de ver cómo era la película y nos gustó mucho este momento icónico cuando Grace, el personaje de Ryan Gosling, se encuentra por primera vez con Rocky, sobre todo por este toque de comedia y el bailecito. Entonces creemos que ese toque es muy importante para la película y se nos ocurrió desarrollar una activación interactiva”, explica en entrevista con Excélsior Verónica Veana, una de las creadoras.

Entonces Outrise Studios trabajó en conjunto con Sony Pictures para construir una pieza que replicara al personaje, y que respetara su esencia. El proceso implicó superar filtros estrictos sobre derechos, diseño y comportamiento, porque cualquier desviación podía comprometer la aprobación del proyecto.

Como son personajes que tienen derechos de estas empresas enormes, pasan por muchos filtros: el director de arte, los directores, los ejecutivos. Entonces, si no queda exacto o no está en una calidad muy alta, lo regresan y pueden cancelarte el proyecto. Esa parte es complicada porque Rocky tiene ciertos movimientos y si no lográbamos replicarlo tal cual, no ibas a estar presenciando a Rocky, era como un intento de él”, añade Omar Marty, otro de los creadores.

El equipo tuvo acceso a materiales originales de efectos visuales, lo que permitió reconstruir a Rocky desde su escala real hasta sus movimientos característicos, cuidando cada detalle para evitar que se sintiera como una simulación.

Nos tuvimos que basar mucho en material que nos envió Estados Unidos, nos abrieron sus archivos y nos prestaron el modelo original que se usó para VFX, la escultura con la que se diseñó Rocky. Con todo ese material revisamos detalles para que quedara igualito. Además, Rocky está a tamaño real, exactamente como aparece en la película, con la escala de Ryan Gosling, y todo se cuidó para que realmente se sintiera vivo y no sólo animado”, detalla Omar.

A través de cámaras de alta calidad, la activación interpreta los movimientos del usuario y los traduce en tiempo real al personaje, es decir, quien se mueve es imitado por Rocky, lo que implicó enfrentar el reto de adaptar gestos humanos a una criatura con otra lógica corporal.

Usamos cámaras de última generación que trabajan con inteligencia artificial y nos permiten leer los movimientos de una persona. El reto fue convertir esa información en cómo se iba a pasar a Rocky, porque no es un humano, es una criatura con varias patas. Entonces, tuvimos que definir bien cómo iba a copiar esos movimientos con base en referencias de la película”, explica Verónica.

Pero la clave estuvo en romper la imitación, y llevar la activación, más allá. El sistema fue diseñado para que Rocky también reaccionara de manera autónoma, generando una dinámica impredecible que transforma cada encuentro en algo único.

En algún momento deja de seguirte para reaccionar, hablarte, pedirte que le dieras el puño. Lograr ese equilibrio entre que copiara movimientos y que también reaccionara como un personaje fue uno de los retos más grandes para que se sintiera natural”, añade Omar.

SORPRENDEN A RYAN GOSLING

Ese comportamiento fue determinante incluso para quienes dieron origen al personaje en pantalla. Durante la presentación, el propio Gosling, junto a los directores Phil Lord y Christopher Miller, interactuaron con la activación.

Fue muy satisfactorio ver la reacción de Ryan porque fue completamente genuina. Cuando vio a Rocky salir, se sorprendió, se rio, empezó a interactuar, a hacer los movimientos y ver cómo lo seguía. Incluso los directores también reaccionaron así, se olvidaban de todo y se emocionaban al verlo, como si realmente estuvieran reencontrándose con el personaje”, recuerdan.

El proyecto apunta a una transformación más profunda, extender la narrativa cinematográfica hacia un terreno donde el espectador deja de ser pasivo y se convierte en participante.

Estas activaciones buscan impactar al público, que se enganche y que también quien ya vio la película pueda revivir ese momento”.

La experiencia gustó tanto en México y puede verse hoy en Forum Buenavista, que existe la posibilidad de replicarlo en otros países, por su innovación técnica, y por su capacidad de traducir una historia en experiencia directa.

De todas las activaciones que se han hecho alrededor del mundo, solo aquí tuvimos a Rocky así, para poder interactuar con él. Por eso en Estados Unidos les llamó mucho la atención y nos pidieron desarrollar un manual para poder replicarlo en otros países”, destacan.

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