Emily Ratajkowski confirma romance con Romain Gavras, ex de Dua Lipa

El mundo del entretenimiento vuelve a demostrar que, en cuestión de romances, todo está conectado. Esta vez, la protagonista es Emily Ratajkowski, quien hizo oficial su relación con el director francés Romain Gavras a través de una serie de fotografías compartidas en Instagram el pasado 19 de febrero.

¿Quién es el novio de Emily Ratajkowski?

En las imágenes se puede ver a Gavras besando tiernamente la mejilla de la modelo, a la pareja disfrutando de una cena íntima y caminando entre la nieve, en lo que parece ser una escapada romántica. Aunque desde noviembre de 2025 ya habían sido captados juntos en Nueva York —tomados de la mano y besándose—, esta es la primera vez que Ratajkowski confirma públicamente el noviazgo en sus redes sociales.

Curiosamente, en noviembre pasado la pareja fue vista cenando en Contramar, uno de los restaurantes más populares de la Ciudad de México y favorito de celebridades internacionales —incluida la propia Dua Lipa en visitas anteriores—, lo que desató aún más rumores sobre el romance.

La confirmación digital marca un nuevo capítulo para Emily, quien en los últimos años ha proyectado una imagen más introspectiva y empoderada, especialmente tras el éxito de su libro My Body, donde reflexiona sobre fama, relaciones y autonomía.

¿Quién es Romain Gavras?

Nacido el 4 de julio de 1981 en París, el director de 44 años proviene de una familia profundamente ligada al cine. Es hijo del reconocido realizador greco-francés Costa-Gavras y de la periodista Michèle Ray-Gavras. Sus hermanos, Julie y Alexandre Gavras, también forman parte de la industria cinematográfica.

Romain ha construido su propio camino en el séptimo arte con una estética provocadora y potente. Entre sus películas más destacadas está Atenea, estrenada en 2022 y disponible en Netflix, un intenso drama sobre disturbios sociales que recibió elogios en festivales internacionales.

Recientemente dirigió Sacrifice, su primer largometraje en inglés, presentado en el Festival de Cine de Toronto y protagonizado por figuras como Anya Taylor-Joy, Chris Evans y Salma Hayek.

Además del cine, Gavras es ampliamente reconocido por su trabajo en videos musicales. Fue nominado al Grammy por dirigir “No Church in the Wild” de Jay-Z y Kanye West, y ganó un MTV Video Music Award por el icónico clip “Bad Girls” de M.I.A. También ha colaborado con marcas de lujo como Louis Vuitton, Dior y Yves Saint Laurent, consolidando su prestigio creativo.

¿Con quién ha salido Romain Gavras?

La relación no pasó desapercibida, especialmente porque Gavras fue pareja de Dua Lipa durante gran parte de 2023. El romance entre el cineasta y la intérprete de “Levitating” se hizo público tras ser vistos juntos en el afterparty de los Premios BAFTA en febrero de ese año. Meses después debutaron en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, consolidando su relación ante los reflectores. Sin embargo, a finales de 2023 se confirmó su ruptura. Actualmente, Dua Lipa está comprometida con el actor Callum Turner.

¿Con quién ha salido Emily Ratajkowski?

Emily Ratajkowski ha tenido una vida sentimental muy comentada desde su separación en 2022 del productor Sebastian Bear-McClard, con quien comparte un hijo, Sylvester Apollo. El divorcio se oficializó en julio de 2025, y desde entonces la modelo fue vinculada con nombres como Pete Davidson, Eric André, Austin Butler e incluso Harry Styles, aunque ninguna relación fue confirmada formalmente en Instagram… hasta ahora.

Aunque ni Emily ni Romain han dado declaraciones formales sobre su historia, las imágenes hablan por sí solas. Si algo queda claro es que, en esta industria, las historias de amor pueden cruzarse, transformarse y reinventarse. Y ahora, Emily Ratajkowski y Romain Gavras parecen estar escribiendo la suya propia.