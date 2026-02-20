¿A qué hora y cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 4 de Bridgerton?

La historia de Benedict Bridgerton todavía no llega a su final. Luego del estreno de la primera parte de la cuarta temporada en enero de 2026, Netflix dejó en pausa el desenlace del romance que ahora ocupa el centro del drama de época producido por Shondaland.

La plataforma volvió a dividir la temporada en dos bloques, una estrategia que ya había aplicado antes y que mantiene la conversación activa durante varias semanas.

La segunda parte ya tiene fecha oficial y horario confirmado de lanzamiento global. Aquí te contamos cuándo se estrena y a qué hora estará disponible en México y otros países de América Latina.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 4 de Bridgerton en Netflix?

Netflix confirmó que la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton se estrenará el 26 de febrero de 2026.

El primer bloque de episodios llegó al catálogo el 29 de enero de 2026, marcando el regreso de la serie dos años después de la tercera temporada, que se lanzó en dos partes en mayo y junio de 2024.

La cuarta temporada está compuesta por ocho episodios en total. Los primeros cuatro capítulos ya están disponibles en la plataforma, mientras que los cuatro restantes se liberarán el 26 de febrero, completando así el arco narrativo de Benedict.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 4 de Bridgerton en Netflix? Foto: Cortesía Netflix

¿A qué hora se estrena la segunda parte de Bridgerton en México y América Latina?

Netflix libera sus contenidos originales con base en el horario del Pacífico en Estados Unidos. La segunda parte de la temporada 4 estará disponible el 26 de febrero de 2026 a las 12:00 a.m. (PT).

Estos son los horarios aproximados en distintos países:

Estados Unidos (hora del Pacífico): 12:00 a.m.

Estados Unidos (hora del Este): 3:00 a.m.

México: 2:00 a.m.

Colombia: 3:00 a.m.

Perú: 3:00 a.m.

Chile: 5:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Brasil (São Paulo): 5:00 a.m.

Dentro de algunos países puede haber variaciones dependiendo del huso horario local.

Benedict Bridgerton cerrará su historia de amor en esta temporada Foto: Cortesía Netflix

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 4 de Bridgerton?

La cuarta entrega mantiene el formato habitual de la serie con ocho episodios.

La división en dos partes no cambia el número total de capítulos, únicamente su calendario de estreno. El primer volumen presentó el encuentro entre Benedict y Sophie, así como los primeros conflictos derivados de sus diferencias sociales. El segundo bloque abordará la evolución de esa relación y el cierre de la historia.

Desde su estreno en diciembre de 2020, todas las temporadas de Bridgerton han seguido esta misma estructura.

¿De qué trata la temporada 4 de Bridgerton?

La nueva temporada se centra en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. A lo largo de entregas anteriores, su personaje ha sido retratado como uno de los hermanos menos interesados en el matrimonio y en las normas estrictas de la alta sociedad londinense.

La historia cambia cuando asiste a un baile de máscaras y conoce a Sophie Baek, una joven que oculta su identidad tras un antifaz. Ese encuentro marca el inicio del conflicto principal de la temporada.

La trama está basada en la novela 'An Offer From a Gentleman' (2001), el tercer libro de la saga escrita por Julia Quinn. La historia incorpora elementos que recuerdan al cuento clásico de “Cenicienta”, especialmente por la diferencia de clases sociales entre los protagonistas.

Sophie trabaja como sirvienta para una familia influyente, lo que complica la relación dentro del contexto de la Inglaterra de la Regencia. Las normas sociales y las expectativas familiares se convierten en un obstáculo central.

Nicola Coughlan regresa como Penélope Featherington Foto: Cortesía Netflix

¿Habrá temporada 5 y 6 de Bridgerton?

Netflix confirmó oficialmente la renovación de Bridgerton para una quinta y sexta temporada.

Desde su estreno, la producción de Shondaland se ha mantenido entre los títulos más vistos del catálogo global de la plataforma, de acuerdo con los reportes públicos del Top 10 de Netflix.

Cada temporada adapta uno de los libros de Julia Quinn, centrado en un integrante distinto de la familia Bridgerton. Con la renovación, la plataforma asegura la continuidad de las historias de los hermanos que aún no han sido protagonistas.

Entre los personajes pendientes de encabezar una temporada se encuentran, Francesca, Eloise y Gregory, cuyas tramas forman parte de las novelas posteriores de la saga.

¿Por qué Netflix divide las temporadas de Bridgerton en dos partes?

La división en bloques se ha convertido en una estrategia frecuente dentro de Netflix para sus producciones de mayor impacto. El objetivo es extender la conversación digital y mantener el interés del público durante varias semanas.

La tercera temporada también se estrenó en dos partes en 2024, y la cuarta entrega replicó el mismo modelo con un intervalo de un mes entre ambos lanzamientos.

Con el estreno del 26 de febrero de 2026, la historia de Benedict Bridgerton quedará completa dentro de esta nueva etapa del universo creado por Julia Quinn y adaptado por Shondaland para Netflix.