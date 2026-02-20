Viuda de Hugh Hefner pide investigar a su fundación por presunto material sensible

Crystal Hefner, viuda del fundador de Playboy, Hugh Hefner, solicitó formalmente que autoridades estatales investiguen a la Fundación Hugh M. Hefner por la presunta posesión de miles de álbumes personales que contendrían material altamente sensible. Según expuso en conferencia de prensa, esos archivos incluirían fotografías explícitas de mujeres y, “posiblemente”, menores de edad.

El anuncio fue realizado el martes durante una conferencia encabezada por la abogada Gloria Allred, quien representa a Crystal Hefner en denuncias regulatorias presentadas ante fiscales generales en California e Illinois. La solicitud busca que se revise el manejo y almacenamiento del material.

La petición se centra específicamente en la forma en que la fundación estaría resguardando y gestionando los álbumes personales del fundador de la revista, los cuales, de acuerdo con la viuda, abarcan varias décadas y documentan momentos privados.

Hugh Hefner, el fundador y dueño de la revista, trabajó con Art Paul desde el primer ejemplar de la publicación en la década de 1950.

Denuncias sobre contenido explícito y consentimiento

Hefner afirmó que cree que la institución posee alrededor de 3 mil álbumes personales que incluirían miles de imágenes de desnudos, escenas íntimas y fotografías tomadas en contextos no públicos.

“El material abarca décadas, comenzando en la década de 1960. Y puede incluir imágenes de chicas que eran menores de edad en ese momento”, declaró Crystal Hefner durante la conferencia.

Añadió que esas personas “no pudieron consentir la forma en que sus imágenes serían conservadas o controladas”, al referirse al eventual resguardo y digitalización de los archivos.

También sostuvo que los álbumes “pueden contener imágenes de mujeres que no consintieron la toma de sus imágenes en primer lugar”, lo que, dijo, genera preocupación legal y ética.

La exdirectiva señaló que fue destituida tras negarse a renunciar. IG: crystalmharris

Intervención de Gloria Allred y denuncias regulatorias

La abogada Gloria Allred informó que presentó denuncias regulatorias ante las oficinas de los fiscales generales de California, donde vivía Hugh Hefner, e Illinois, donde tiene sede la fundación.

El objetivo de dichas denuncias es solicitar una investigación formal sobre cómo se almacenan y resguardan las imágenes, así como prevenir cualquier posible distribución o uso indebido del material.

Allred mostró copias de las denuncias durante la conferencia y señaló que buscan garantizar la protección de derechos civiles y privacidad de las mujeres retratadas.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal General de Illinois confirmó públicamente que la denuncia fue recibida y que actualmente se encuentra bajo revisión administrativa.

No está claro cómo la fundación habría obtenido acceso a los álbumes personales ni bajo qué términos legales se encuentran actualmente en su poder.

Crystal Hefner declaró que fue informada de que los materiales estarían almacenados en un almacén ubicado en California, aunque dijo haber recibido versiones distintas sobre su localización.

Según explicó, anteriormente le señalaron que algunos álbumes podrían estar en una residencia privada para ser escaneados y digitalizados como parte de un proceso de archivo.

La viuda expresó preocupación por la posibilidad de que el contenido sea vendido, extraviado o expuesto mediante una filtración de datos que comprometa la privacidad de las personas involucradas.

“Crystal no consintió que sus imágenes íntimas fueran almacenadas ni que fueran accesibles para la fundación”, afirmó Gloria Allred al respaldar la postura de su clienta.

La abogada agregó que consideran que muchas de las otras mujeres o menores representadas tampoco habrían otorgado consentimiento para la conservación o digitalización del material.

La denuncia fue presentada ante fiscales en California e Illinois. IG: crystalmharris

Destitución de Crystal Hefner y respuesta de la fundación

Crystal Hefner también informó que fue removida como directora ejecutiva y presidenta de la Fundación Hugh M. Hefner tras negarse a renunciar cuando, según dijo, se lo solicitaron.

“Las preocupaciones que planteé sobre el consentimiento, la seguridad y la protección fueron ignoradas”, declaró, al explicar las razones que precedieron a su destitución.

“Fui destituida de forma unilateral”, añadió, al señalar que su salida ocurrió después de expresar inquietudes sobre el manejo de fotografías privadas contenidas en los álbumes.

Hasta el momento, la Fundación Hugh M. Hefner no ha emitido comentarios públicos en respuesta a las acusaciones. En su sitio web, la organización se describe como una entidad filantrópica dedicada a apoyar derechos y libertades civiles.