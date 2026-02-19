Dua Lipa es nombrada nueva embajadora global de Bvlgari

La alianza entre la música pop contemporánea y la alta joyería acaban de sumar un nuevo capítulo. La casa romana Bvlgari anunció oficialmente a Dua Lipa como su nueva embajadora global, formalizando una relación que el público ya había visto florecer en alfombras rojas, escenarios y editoriales de moda.

¿Por qué Dua Lipa es la nueva embajadora de Bvlgari?

La cantante británica ha llevado joyas de la firma en algunos de los momentos más visibles de su carrera: gargantillas esculturales, anillos de diseño arquitectónico y, especialmente, creaciones de la icónica línea Serpenti.

La cantante británica consolida una relación con la maison que ya era visible en alfombras rojas. IG bvlgari

Cada aparición reforzó la afinidad estética entre artista y marca: una mezcla de sensualidad moderna, audacia y elegancia que conecta con la herencia italiana de Bvlgari, fundada en Roma en 1884 y célebre por su uso expresivo del color y el volumen.

El anuncio no sorprende dentro de la industria del lujo. Desde hace años, Dua Lipa se ha consolidado como uno de los rostros más influyentes de su generación, no solo por su música sino por su presencia visual.

Bvlgari habla sobre la colaboración con Dua Lipa

La maison, que ha construido su historia reciente alrededor de mujeres de fuerte identidad cultural, encuentra en la artista una embajadora orgánica.

Dua Lipa encarna una visión contemporánea de empoderamiento y libertad que resuena profundamente con los valores de Bvlgari”, expresó Laura Burdese, ejecutiva de la firma.

El estilo audaz y sofisticado de la artista conecta con la herencia romana y el ADN de la marca. IG bvlgari

Para la marca, la cantante no es solo imagen: es una plataforma global capaz de amplificar el significado de la joyería como símbolo de confianza personal.

Ese papel cultural resulta clave en el contexto actual del lujo. Las casas históricas ya no buscan únicamente celebridades que luzcan piezas, sino interlocutores que generen conversación.

Con millones de seguidores y presencia constante en escenarios internacionales, cada aparición de Dua Lipa funciona como escaparate global. En sus giras, videoclips y eventos, los diamantes se han integrado a la estética del espectáculo.

Dua Lipa portando la gargantilla Serpenti

Su reciente aparición de la artista en la Berlinale, donde asistió para apoyar a su prometido Callum Turner, anticipó discretamente el anuncio. Vestida con encaje negro y transparencias, completó el look con una gargantilla Serpenti que acaparó la atención.

Lo que parecía una elección estilística coherente con su imagen resultó ser un adelanto de la alianza que hoy recorre titulares internacionales.

La artista aporta alcance global y relevancia cultural a la estrategia internacional de la maison. IG dualipa

¿Qué significa para Dua Lipa la colaboración con Bvlgari?

Para la cantante, el nombramiento representa también un paso simbólico dentro de su carrera. Desde su debut en 2015 con “New Love”, hasta convertirse en ganadora de múltiples Grammy y fenómeno global, ha construido una trayectoria basada en la libertad artística y la coherencia estética.

Su cercanía con la moda —desde invitaciones a desfiles hasta colaboraciones con casas como Chanel o Schiaparelli— la posiciona como referente de estilo de su generación.

Es increíblemente especial trabajar junto a una marca icónica como Bvlgari”, declaró la artista al anunciarse la colaboración. “Sus piezas siempre añaden el toque final perfecto, transformando un look en un verdadero momento”.

Dua Lipa suma un nuevo capítulo fashion a su trayectoria como referente de estilo global. IG bvlgari

Sus palabras resumen el espíritu de la alianza: la joyería no solo adorna, sino que amplifica presencia. Confirmando que el lujo contemporáneo se construye en la intersección entre historia y cultura viva.