Oficial: Robert Pattinson es el nuevo James Bond; Amazon MGM confirma al sucesor de Daniel Craig

Después de meses de rumores y especulaciones sobre quién reemplazaría a Daniel Craig, la búsqueda del próximo James Bond llegó a su fin. Amazon MGM Studios anunció este lunes una decisión que marcará el futuro de la franquicia del agente 007.

Robert Pattinson es elegido como el nuevo James Bond

Robert Pattinson será el nuevo James Bond. Amazon MGM Studios confirmó este lunes 16 de noviembre de 2026 que el actor británico de 40 años interpretará al famoso agente secreto en la próxima película de la franquicia.

El anuncio también se difundió a través de las cuentas oficiales de James Bond en redes sociales, donde se dio a conocer la identidad del intérprete que asumirá el personaje después de la salida de Daniel Craig.

Pattinson encabezará la película número 26 de James Bond, que estará bajo la dirección de Denis Villeneuve, cineasta responsable de producciones como Duna, La llegada y Blade Runner 2049.

La confirmación pone fin a varios meses de especulaciones sobre el futuro del personaje, después de que distintos actores fueran considerados para asumir uno de los papeles más reconocidos del cine.

Robert Pattinson fue anunciado como el nuevo James Bond, en sustitución de Daniel Craig, para la próxima película de 007. Reuters

Entre los nombres que habían surgido durante el proceso de selección estaban los siguientes.

Aaron Taylor-Johnson, conocido por Kick-Ass y Kraven el Cazador.

Callum Turner , actor de Animales fantásticos.

Josh O’Connor , protagonista de Desafiantes.

Nicholas Hoult , quien interpretó a Lex Luthor en Superman.

Jack Lowden , integrante del elenco de Slow Horses.

Pattinson también había aparecido entre los candidatos durante las últimas semanas. Incluso, reportes de medios especializados señalaron que el actor había participado en pruebas para interpretar al agente británico.

Con su elección, el protagonista de Batman y Crepúsculo asumirá otro personaje de una franquicia cinematográfica de alcance internacional, esta vez como el espía creado por el escritor Ian Fleming.

Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner y Jack Lowden figuraron entre los candidatos para interpretar a James Bond antes de Robert Pattinson. IG aarontaylorjohnson / IG callumrturnernews / IG jack.lowden

¿Qué actores han interpretado a James Bond en el cine?

Robert Pattinson se convertirá en el nuevo rostro de James Bond, personaje creado por el escritor Ian Fleming en 1953 y que llegó al cine en 1962 con la película El satánico Dr. No, protagonizada por Sean Connery.

Desde entonces, el agente 007 se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos del cine de espionaje, con una franquicia que ha pasado por distintas etapas y protagonistas durante más de seis décadas.

A lo largo de su historia, seis actores han interpretado oficialmente a James Bond en las películas producidas por Eon Productions, cada uno con una versión diferente del agente secreto británico.

Sean Connery (1962-1967 y 1971): Fue el primer James Bond del cine y protagonizó seis películas oficiales, entre ellas El satánico Dr. No y Goldfinger.

Fue el primer James Bond del cine y protagonizó seis películas oficiales, entre ellas El satánico Dr. No y Goldfinger. George Lazenby (1969): Interpretó al agente 007 únicamente en Al servicio secreto de Su Majestad.

Roger Moore (1973-1985): Protagonizó siete películas y se convirtió en el actor con más entregas oficiales de James Bond.

Timothy Dalton (1987-1989): Dio vida al personaje en Su nombre es peligro y Licencia para matar.

Pierce Brosnan (1995-2002): Encabezó cuatro películas, entre ellas GoldenEye y Otro día para morir.

Daniel Craig (2006-2021): Interpretó al agente durante cinco entregas, desde Casino Royale hasta Sin tiempo para morir

Daniel Craig interpretó a James Bond durante 15 años y se despidió del agente 007 en 2021 con Sin tiempo para morir. IG jamesbonddownunder

¿Qué se sabe de la nueva película de James Bond con Robert Pattinson?

La próxima entrega de James Bond estará dirigida por Denis Villeneuve, quien fue anunciado como responsable del proyecto en junio de 2025.

El cineasta canadiense trabajará con un guion de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders, mientras que Amy Pascal y David Heyman estarán a cargo de la producción.

El equipo confirmado también incluye a Tanya Lapointe como productora ejecutiva, dentro de la nueva etapa de la franquicia desarrollada por Amazon MGM Studios.

Esta será la primera película del agente 007 realizada bajo el nuevo esquema de control creativo de Amazon MGM, después de los cambios anunciados en 2025.

Durante décadas, la franquicia estuvo supervisada por la familia Broccoli. Sin embargo, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieron el control creativo a Amazon MGM, lo que permitió al estudio asumir las decisiones sobre el futuro cinematográfico del personaje.

Villeneuve también había manifestado su interés por dirigir una película de James Bond, personaje que conoce desde su infancia y al que considera parte importante de su formación como espectador.

La elección de Pattinson permitirá que ambos vuelvan a trabajar juntos después de su participación en Duna Parte Tres, producción dirigida por Villeneuve y programada para estrenarse en diciembre de 2026.

Por ahora, Amazon MGM Studios NO ha anunciado la fecha de estreno de la nueva película de James Bond, ni ha revelado el título oficial, la historia o los nombres de los actores que acompañarán a Robert Pattinson en el reparto.

Robert Pattinson, protagonista de Batman y Crepúsculo, fue elegido como el nuevo James Bond para la próxima película de 007. Reuters

¿Quién es Robert Pattinson, el nuevo James Bond?

Robert Pattinson es un actor británico de 40 años que ha protagonizado franquicias como Crepúsculo y Batman, además de participar en películas de ciencia ficción, suspenso y drama.

El intérprete comenzó a ganar reconocimiento internacional en 2005, cuando dio vida a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego. Tres años después alcanzó la fama mundial al protagonizar Crepúsculo junto a Kristen Stewart.

Tras finalizar la saga de vampiros en 2012, Pattinson participó en producciones como Good Time, El faro y Tenet, trabajando con directores como Robert Eggers, Christopher Nolan y los hermanos Safdie.

En 2022, asumió el papel de Bruce Wayne en Batman, dirigida por Matt Reeves, una película que recaudó más de 770 millones de dólares en la taquilla mundial y que dio paso al desarrollo de una secuela.

Entre sus proyectos más recientes se encuentra Mickey 17 (2025), del director Bong Joon-ho, mientras que en diciembre de 2026 llegará a los cines Duna Parte Tres, donde trabajó bajo la dirección de Denis Villeneuve.