¡Más allá de Ian Fleming! Conoce a Charlie Higson, el otro autor de ‘James Bond’

Cada vez que pensamos en James Bond, el nombre relacionado, además de los actores que lo interpretaron, es Ian Fleming, el autor de todo el universo. Sin embargo, hay otro autor en el mundo del espía más famoso del mundo: Charlie Higson.

El universo narrativo de James Bond ha trascendido a su propio creador, extendiéndose a lo largo de las décadas a través de plumas autorizadas que asumieron la tarea de mantener viva la franquicia en los libros.

Entre todos los escritores que han continuado el legado, destaca Charlie Higson, escritor, actor y guionista británico que logró una proeza monumental: contar la infancia y juventud del espía en la aclamada saga literaria Young Bond.

Lejos de limitarse a copiar una fórmula existente, Higson reinventó el mito desde sus orígenes en la década de 1930, ofreciendo a los lectores una perspectiva humana, visceral y apasionante de cómo un joven estudiante de internado terminó transformándose en el agente con licencia para matar.

Charlie Higson y la saga Young Bond Ian Fleming Shop

¿Quién es Charlie Higson, el otro autor de James Bond?

Charles Murray Higson nació en Frome, Somerset, Inglaterra, en 1958. Desde muy joven mostró un interés voraz por las historias de aventuras, la música, el arte dramático y el humor absurdo.

Antes de consolidarse en la literatura, Higson alcanzó la fama masiva en el Reino Unido como cofundador, guionista e intérprete de la influyente serie de comedia de la BBC The Fast Show durante la década de 1990.

Junto a su compañero de universidad Paul Whitehouse, concibió personajes inolvidables y sketches que influyeron en el estilo humorístico británico de fin de siglo.

Higson también exploró el ámbito musical como compositor y cantante en la banda de punk/pop The Higsons durante los años ochenta. En cuanto a la literatura, sus primeras publicaciones fueron obras de ficción para adultos enfocadas en el thriller psicológico, el suspenso y el terror, tales como King of the Ants y Getting Rid of Mister Kitchen.

Esta solvencia para narrar escenas intensas y oscuras se convirtió en su sello distintivo cuando la albacea de la obra de Fleming, Ian Fleming Publications, tocó a su puerta.

Charlie Higson Ian Fleming Publications

Redescubriendo a James Bond bajo la pluma de Charlie Higson

La propuesta consistía en contar la vida de James Bond durante sus años formativos en la década de 1930, mucho antes de ingresar al MI6. La responsabilidad de esta nueva historia recayó sobre Charlie Higson.

En 2005 se publicó SilverFin (publicada en español como MISIÓN SILVERFIN Las aventuras del joven James Bond ), la primera novela de la serie. La historia sitúa a un James Bond de trece años en el internado de Eton, enfrentándose no solo al duelo por la muerte de sus padres, sino también a una conspiración en las Highlands escocesas que involucra experimentos genéticos.

El libro se convirtió de inmediato en un éxito en ventas tanto en el Reino Unido como a nivel internacional. Críticos y lectores elogiaron la capacidad de Higson para respetar el tono de Ian Fleming mientras ofrecía un ritmo vertiginoso ideal para los lectores jóvenes y adultos por igual.

El éxito de la franquicia llevó a Higson a escribir cinco novelas principales y relatos cortos dentro del ciclo de Young Bond:

SilverFin

Blood Fever

Double or Die

Hurricane Gold

By Royal Command

Silverfin Penguin Books

Higson estudió con rigor los detalles dispersos que Ian Fleming había dejado en sus novelas originales (como You Only Live Twice, donde se menciona el breve paso de Bond por Eton y su educación posterior).

El autor enmarcó cada aventura en la atmósfera real de la década de 1930, reflejando las tensiones sociales, el auge del fascismo en Europa y los avances tecnológicos de la época.

El regreso del 007 gracias al Rey

En mayo de 2023, con motivo de la coronación del Rey Carlos III del Reino Unido, Ian Fleming Publications le pidió a Charlie Higson regresar al universo del espía adulto.

Higson escribió la novela corta On His Majesty's Secret Service, ambientada en la era contemporánea. En esta aventura, un James Bond maduro debe desbaratar un atentado planeado durante los eventos de la coronación real.

Charlie Higson no es simplemente "otro autor" en la extensa lista de quienes han escrito sobre James Bond; es el arquitecto que demostró que el personaje posee una dimensión humana y psicológica fascinante mucho antes de ostentar el código 007.