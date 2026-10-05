¿En qué orden deben verse todas las películas de James Bond?

Ver todas las películas de James Bond puede convertirse en un reto para quienes apenas conocen al agente 007.

La franquicia comenzó hace más de seis décadas, ha cambiado varias veces de protagonista y no todas sus entregas manejan la continuidad de la misma forma.

Este es el orden para ver todas las películas de James Bond

La forma más sencilla de ver las películas de James Bond en orden es seguir sus fechas de estreno.

El recorrido comienza con Dr. No, lanzada en 1962, y termina actualmente con Sin tiempo para morir, que llegó a los cines en 2021.

La saga oficial está compuesta por 25 películas producidas a lo largo de casi 60 años. Durante ese periodo, seis actores encabezaron las diferentes etapas de 007, aunque uno de ellos únicamente apareció en una cinta.

A diferencia de otras franquicias, no es necesario buscar un orden cronológico alternativo.

Las primeras etapas de James Bond están formadas principalmente por misiones que pueden funcionar de manera independiente, aunque existen personajes, organizaciones y referencias que aparecen en diferentes entregas.

Este es el orden completo que debe seguirse para ver las 25 películas oficiales.

Sean Connery

Dr. No de 1962 Desde Rusia con amor de 1963 007 contra Goldfinger de 1964 Operación Trueno de 1965 Sólo se vive dos veces de 1967

Sean Connery interpretó a James Bond en seis de las 25 películas oficiales de la saga del agente 007. IG jamesbonddownunder

George Lazenby

007 al servicio secreto de su Majestad de 1969

George Lazenby interpretó a James Bond una sola vez en 007 al servicio secreto de su Majestad. IG jamesbonddownunder

Sean Connery

Diamantes para la eternidad de 1971

Sean Connery regresó como James Bond en Diamantes para la eternidad, estrenada en 1971. Eon Productions

Roger Moore

Vive y deja morir de 1973 El hombre de la pistola de oro de 1974 La espía que me amó de 1977 Moonraker de 1979 Sólo para sus ojos de 1981 Octopussy de 1983 Panorama para matar de 1985

Roger Moore protagonizó siete películas de James Bond entre 1973 y 1985, la mayor cantidad dentro de la saga oficial. Prime Video

Timothy Dalton

Alta tensión de 1987 Licencia para matar de 1989

Timothy Dalton interpretó a James Bond en dos películas estrenadas entre 1987 y 1989. Web 007.com

Pierce Brosnan

GoldenEye de 1995 El mañana nunca muere de 1997 El mundo nunca es suficiente de 1999 Muere otro día de 2002

Pierce Brosnan protagonizó cuatro películas de James Bond entre 1995 y 2002, comenzando con GoldenEye. IG jamesbonddownunder

Daniel Craig

Casino Royale de 2006 Quantum of Solace de 2008 Operación Skyfall de 2012 Spectre de 2015 Sin tiempo para morir de 2021

Daniel Craig protagonizó cinco películas de James Bond entre 2006 y 2021, iniciando su etapa con Casino Royale. IMDb

Un dato curioso es que Sean Connery dejó temporalmente el personaje después de Sólo se vive dos veces y fue sustituido por George Lazenby para 007 al servicio secreto de su Majestad. Connery regresó posteriormente para Diamantes para la eternidad.

Por qué las películas de James Bond se ven por orden de estreno

Seguir el estreno de las películas permite recorrer los cambios que ha tenido James Bond sin complicar la experiencia.

Durante las primeras décadas, las aventuras de 007 no desarrollaban una sola historia que obligara al público a recordar todos los acontecimientos de la cinta anterior.

Después de Connery y Lazenby, Roger Moore asumió el personaje en 1973 con Vive y deja morir. Su periodo terminó siendo el más extenso por número de películas, con siete producciones estrenadas hasta Panorama para matar en 1985.

El siguiente relevo fue Timothy Dalton, quien solamente protagonizó Alta tensión y Licencia para matar. Después hubo una pausa de seis años antes de que la franquicia regresara a los cines con Pierce Brosnan.

Pierce Brosnan debutó como 007 en GoldenEye de 1995 y encabezó cuatro películas. Su etapa concluyó en 2002 con Muere otro día, antes de que los responsables de la franquicia decidieran comenzar una nueva versión del personaje.

El cambio más importante para entender el orden llegó precisamente después de Brosnan. En lugar de presentar simplemente otra misión protagonizada por un nuevo actor, Casino Royale de 2006 reinició la historia cinematográfica de Bond.

Las películas de James Bond con Daniel Craig tienen continuidad

Las cinco películas protagonizadas por Daniel Craig deben verse necesariamente en orden de estreno para seguir correctamente su historia. Casino Royale presenta una versión más joven del personaje durante sus primeras misiones como agente con licencia para matar.

Quantum of Solace continúa acontecimientos derivados de Casino Royale, mientras que las siguientes producciones recuperan personajes, relaciones y conflictos desarrollados durante esta etapa.

El resultado es una narrativa mucho más conectada que la presentada con los Bond anteriores.

Operación Skyfall llegó en 2012 y posteriormente aparecieron Spectre en 2015 y Sin tiempo para morir en 2021. Esta última fue diseñada como la despedida de Craig y cierra acontecimientos planteados durante sus películas anteriores.

Daniel Craig debutó como James Bond en Casino Royale de 2006, película que reinició la historia del agente 007. IMDb

Qué películas de James Bond no forman parte de la saga oficial

Al buscar todas las películas de James Bond aparecen dos producciones adicionales que pueden provocar confusión. Ambas utilizan al personaje creado por Ian Fleming, pero no están incluidas dentro de las 25 películas de la serie oficial.

Una es Casino Royale de 1967, una comedia de espionaje protagonizada por David Niven.

La otra es Nunca digas nunca jamás, estrenada en 1983 y protagonizada nuevamente por Sean Connery. La película se realizó fuera de la continuidad de la serie oficial, pese a contar con uno de los actores más conocidos por interpretar a Bond.