Robert Pattinson hace casting para convertirse en el nuevo James Bond: ¿será el 007?

En Hollywood nunca está nada 100% confirmado y es justo lo que está pasado con las nuevas películas de James Bond pues, en una revelación inesperada, se reportó que Robert Pattinson hizo casting para convertirse en el 007: ¿ya es un hecho que tiene el papel?

Cuando los aficionados y los analistas de la industria creían tener bajo control la lista de candidatos e incluso si hablaba de Callum Turner como quien portaría el traje, el actor de The Batman cambió las apuestas al realizar pruebas de cámara formales para la esperada entrega Bond 26.

Esta información fue confirmada por insiders en la industria, desatando las dudas sobre lo que se sabía de la producción de Amazon MGM Studios. Que un intérprete del calibre, trayectoria y perfil de Pattinson se enfunde el traje frente a una cámara para evaluar su presencia como el espía al servicio de Su Majestad indica que los directores de casting y el equipo creativo están contemplando un giro inesperado por todos.

Batman se hizo notar en Australia. Foto: Warner Bros. Pictures

Robert Pattinson hace pruebas de cámara para el papel de James Bond

Durante meses, los reportes sobre la búsqueda del nuevo agente 007 manejaban un perfil muy definido: actores británicos en la treintena, con talento probado, carisma ante la lente, pero sin una carga mediática tan aplastante que pudiera opacar la mística inherente al personaje.

Sin embargo, el hermetismo que rodea las oficinas de Pinewood Studios y de Amazon MGM Studios comenzó a resquebrajarse cuando trascendió que el fin de semana del 24 de octubre se realizaron pruebas de cámara con un grupo muy selecto de aspirantes.

Entre esos nombres figuraba Robert Pattinson, quien se encontraba en Londres en las grabaciones de la secuela del hombre murciélago dirigida por Matt Reeves.

Una prueba de cámara (screen test) en una producción de este tipo implica maquillaje, vestuario a medida, iluminación cinematográfica completa y la recreación de secuencias clásicas de diálogo y acción para medir la química, la prestancia física y la solidez vocal del candidato.

Aunque Amazon MGM Studios ha declinado hacer comentarios oficiales y mantiene su política de silencio, el hecho de que Pattinson haya aceptado pasar por ese proceso demuestra que su interés por encarnar al personaje de Ian Fleming no es un simple capricho.

Robert Pattinson, protagonista de The Batman 2, interpreta nuevamente a Bruce Wayne en la próxima película de DC. IG pattinsonofficial_

Nicholas Hoult también hace pruebas de cámara para James Bond

Otro de los actores británicos populares que fue llamado para la prueba de cámara para James Bond fue Nicholas Hoult, a quien vimos como Lex Luthor en la última película de Superman.

Para los amantes del cine, este cara a cara suena a un déjà vu, pues cabe recordar que en 2019, cuando Matt Reeves buscaba al nuevo Bruce Wayne para The Batman, el casting final quedó reducido a dos finalistas: Robert Pattinson y Nicholas Hoult.

Tras intensas pruebas con el traje del héroe, Pattinson se llevó el rol, mientras que Hoult tuvo que esperar su turno para ingresar a los universos de cómic, asumiendo posteriormente el rol de Luthor en el reinicio del universo DC a cargo de James Gunn.

Ahora, siete años después de aquel cruce de caminos, ambos actores británicos vuelven a competir en la cima de la industria, esta vez por los casinos y las oficinas secretas del MI6.

Casting James Bond Amazon MGM Studios

¿Quiénes más siguen en la contienda para James Bond?