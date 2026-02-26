Trump responde a críticas de Robert De Niro; lo llama ‘enfermo’

El actor Robert De Niro volvió a colocarse en el centro del debate político estadounidense tras una entrevista en el podcast The Best People, conducido por la comentarista política y ex directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Nicole Wallace. En esa conversación, el intérprete de 82 años se mostró visiblemente conmovido y pidió a los ciudadanos “deshacerse de Donald Trump”, a quien acusó de “estar arruinando el país”.

De Niro, con lágrimas en los ojos, insistió en que la población debe movilizarse de cara a las elecciones intermedias y advirtió que el mandatario “no se irá del poder” por voluntad propia. “Depende de nosotros deshacernos de él. Tenemos que asegurarnos, tenemos que deshacernos de él, va a arruinar el país”, afirmó, en un momento que rápidamente se viralizó y generó debate en medios y redes sociales.

Robert De Niro pidió a los ciudadanos “deshacerse de Donald Trump” en una entrevista, lo que generó una reacción inmediata del mandatario en redes sociales. Reuters

El actor explicó que su intención era alentar a la ciudadanía a mantenerse unida y evitar la división: “Hay que animarla, unirla… No se puede dividir a la gente, así no se gana”, dijo entre sollozos, en alusión a las políticas del presidente.

La reacción inmediata de Trump

El presidente Donald Trump no tardó en responder. Desde Washington, utilizó su red social Truth Social para lanzar una serie de insultos contra De Niro, aprovechando un mensaje en el que también criticaba a las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quienes lo habían confrontado durante el discurso del Estado de la Unión.

Trump calificó al actor de “enfermo”, “demente” y con un “coeficiente intelectual extremadamente bajo”. Además, se burló del llanto de De Niro durante la entrevista: “Cuando lo vi romper a llorar anoche, como haría un niño, me di cuenta de que podría estar incluso más enfermo que Rosie O’Donnell”, escribió, comparándolo con la actriz y presentadora que en 2016 había prometido mudarse a Australia si Trump ganaba las elecciones y que finalmente cumplió su promesa cuando el republicano asumió su segundo mandato.

El presidente fue aún más personal al señalar: “La única diferencia entre De Niro y Rosie es que ella es probablemente algo más inteligente que él, lo cual no es decir mucho”. Finalmente, cerró su mensaje con una de sus consignas habituales: “La buena noticia es que Estados Unidos es ahora más grande, mejor, más rico y más fuerte que nunca, ¡y eso los está volviendo completamente locos!”.

Un enfrentamiento de larga trayectoria

La disputa entre Trump y De Niro no es nueva. Desde el primer mandato del republicano, el actor ha sido uno de sus críticos más constantes y ha utilizado distintos escenarios para expresar su rechazo.

En 2023, durante la 33ª edición de los Premios Gotham, De Niro denunció que Trump había mentido más de 30,000 veces en sus cuatro años de gestión. “La mentira se convirtió en una herramienta más en el arsenal de charlatanes. El expresidente nos mintió más de 30.000 veces en sus cuatro años en el cargo y mantiene el ritmo en su actual campaña”, sostuvo. También acusó al mandatario de atacar a los débiles, destruir los regalos de la naturaleza y utilizar insultos raciales como “Pocahontas” para referirse a opositores.

En mayo de 2025, al recibir la Palma de Oro en el Festival de Cannes, el actor aprovechó el escenario internacional para criticar duramente a Trump, a quien llamó “presidente filisteo de los Estados Unidos”. En esa ocasión instó al público a defender la democracia frente a un líder “sin educación”, reforzando su postura de que el país debía resistir las políticas del republicano.

Meses después, en octubre de 2025, durante una entrevista en MSNBC, De Niro respaldó las manifestaciones “No Kings”, que reunieron a millones de personas en distintas ciudades de Estados Unidos en rechazo a las aspiraciones de Trump de buscar un tercer mandato. “No hay otra manera de enfrentar a un matón. Tienes que enfrentarlo, pelear, resistir y hacerlo retroceder. Esa es la única forma en que esto va a funcionar”, afirmó en ese momento.