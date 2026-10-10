BTS en Perú: ¿qué pidió RM a sus fans y por qué?

La gira mundial BTS World Tour ‘Arirang’ continúa generando gran expectativa entre ARMY, que esperaba con emoción el regreso del grupo surcoreano a los escenarios. Sin embargo, durante su paso por Perú, RM hizo un llamado a sus seguidores para que respeten el descanso y la privacidad de los integrantes.

BTS tiene programadas tres presentaciones en Perú, los días 7, 9 y 10 de octubre. Aunque los integrantes han expresado su agradecimiento por el cariño que reciben de sus fans, una situación ocurrida en el exterior de su hotel llevó a RM a compartir un mensaje a través de Weverse.

¿Por qué RM de BTS pidió a ARMY no esperar afuera del hotel?

El 7 de octubre, RM compartió un mensaje en el que expresó su emoción por visitar Perú por primera vez. Sin embargo, también señaló que tanto los integrantes del grupo como el personal de producción estaban muy cansados, pues el ruido en el exterior del hotel les impedía descansar adecuadamente. La situación también afectaba a los demás huéspedes.

“Agradezco mucho el cariño y el entusiasmo con que nos reciben, pero si no podemos descansar, ni dormir lo suficiente, eso puede afectar la presentación que compartiremos con ustedes”.

Con este mensaje, el cantante pidió comprensión a sus seguidores y recordó la importancia de respetar los espacios privados para que tanto los artistas como su equipo puedan recuperarse antes de sus compromisos.

RM pide a ARMY respetar su descanso en Chile, Brasil y Argentina

La petición del líder de BTS no se limitó a su estancia en Lima. RM también pidió a sus seguidores que evitaran reunirse frente a los hoteles durante las próximas paradas de la gira por Latinoamérica.

“Por favor, no se queden frente al hotel. Se los pido no solo en Lima, sino también en Chile, Brasil, Argentina y en los distintos países que visitaremos”.

De esta manera, el cantante hizo un llamado a ARMY para que el entusiasmo por acompañarlos durante esta etapa de su carrera no afecte su descanso ni su privacidad, especialmente en los países donde todavía tienen presentaciones programadas.

RM de BTS comparte foto en sus redes sociales. Foto: IG @rkive

ARMY Perú ofrece disculpas a BTS por lo ocurrido afuera del hotel

Tras darse a conocer la petición de RM, integrantes de ARMY Perú expresaron sus disculpas por la situación ocurrida en el exterior del hotel y lamentaron que los integrantes del grupo no pudieran descansar como necesitaban.

“Nos duele saber que no han podido descansar cuando solo deseamos que en Perú se sientan queridos, seguros y respetados. El amor de una verdadera ARMY no consiste en perseguirlos ni invadir su privacidad, sino en respetar su espacio y cuidar su tranquilidad. Quienes cruzaron esos límites no representan a todo ARMY. Deseamos que se lleven nuestro cariño y un bonito recuerdo del Perú”.

Mientras tanto, BTS continúa con su gira mundial Arirang, que mantiene la atención de sus seguidores en distintos países. Ante las próximas presentaciones, el mensaje de RM pone sobre la mesa la importancia de demostrar el cariño hacia los artistas sin invadir su espacio personal.