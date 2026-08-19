RM de BTS es suspendido de la lista 'modelos masculinos a seguir' tras polémica con Chris Brown

RM de BTS fue suspendido de manera indefinida de la lista de “modelos masculinos a seguir” creada por The Pixel Project, una organización internacional que trabaja para combatir la violencia contra las mujeres. La decisión ocurrió después de que el líder de la agrupación apareciera en una fotografía junto a Chris Brown y no se pronunciara públicamente ante las críticas.

The Pixel Project confirmó la medida este 19 de agosto mediante un comunicado publicado en su página oficial. Además de retirar temporalmente el reconocimiento al cantante surcoreano, la organización revisará un artículo de 2025 en el que lo presentó como ejemplo de una figura masculina positiva, aunque imperfecta.

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“A partir de hoy, suspendemos indefinidamente a RM de nuestra lista de modelos masculinos a seguir. También revisaremos y modificaremos nuestro artículo de opinión del Día del Padre de 2025, en el que presentamos a RM como un caso de estudio de un buen modelo masculino, aunque imperfecto”, anunció la organización.

¿Por qué RM de BTS fue suspendido de la lista?

La controversia comenzó después de que RM y J-Hope asistieran el 12 de agosto a un concierto de Chris Brown y Usher en Toronto. Tras el espectáculo, circularon imágenes de los dos integrantes de BTS conviviendo y posando con los artistas estadunidenses.

Especialmente, la fotografía con Chris Brown generó molestia entre algunos seguidores debido a los antecedentes legales y acusaciones de violencia que han rodeado al cantante. En 2009, Brown se declaró culpable de agredir a Rihanna, quien en ese momento era su pareja.

RM y J-hope de BTS son criticados por acudir al concierto de Chris Brown Instagram @chrisbrownofficial

Parte de ARMY consideró que la aparición pública de RM y J-Hope junto al intérprete era contraria a los mensajes de respeto, amor propio y apoyo a las mujeres con los que BTS ha sido relacionado durante su carrera.

Desde la perspectiva de The Pixel Project, una fotografía de este tipo puede tener un impacto mayor debido a la fama mundial de los integrantes de BTS, aunque ellos no hayan tenido la intención de respaldar las acciones de Chris Brown.

“La intención no siempre coincide con el impacto”, señaló la organización al referirse a las consecuencias que tuvo la imagen entre las seguidoras del grupo.

The Pixel Project critica el silencio de RM

Durante varios días, la asociación esperó que RM reconociera públicamente la inconformidad que provocó su encuentro con Chris Brown. Sin embargo, el cantante y su agencia no difundieron una postura relacionada con el tema.

RM de BTS

“The Pixel Project esperaba que RM emitiera una declaración o reconocimiento público sobre el concierto de Chris Brown antes de responder a esta controversia. Sin embargo, RM guarda silencio desde hace una semana, y ese silencio es ensordecedor”, explicó la organización.

De acuerdo con The Pixel Project, la falta de una respuesta permitió que la fotografía continuara interpretándose como una muestra de apoyo hacia Brown. Asimismo, sostuvo que el alcance internacional de BTS implica que sus decisiones pueden influir en millones de personas.

“BTS es actualmente la banda masculina más grande del mundo y, les guste o no, con este gran poder viene una gran responsabilidad. La decisión de tomarse esa foto es, en el mejor de los casos, una negligencia. Nunca hemos esperado que ningún modelo masculino (incluido RM) sea perfecto. Al fin y al cabo, todos somos humanos. Pero ser una persona decente también implica asumir la responsabilidad cuando nuestras decisiones perjudican a los demás”, aseveró The Pixel Project.

RM DE BTS

La organización agregó que no considera que RM y J-Hope buscaran promover la violencia contra las mujeres. No obstante, señaló que su fama dio mayor visibilidad a Chris Brown frente a un público compuesto principalmente por mujeres y niñas.

¿Qué es The Pixel Project?

The Pixel Project es una organización digital internacional sin fines de lucro que desarrolla campañas para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

Entre sus principales objetivos se encuentra “generar conciencia, fondos y movilizar voluntarios con el fin de acabar con la violencia contra las mujeres a través de campañas, iniciativas, proyectos y programas en la intersección de las redes sociales, las nuevas tecnologías, la cultura popular y las artes”.

Captura de pantalla

Asimismo, la asociación considera que “alzar la voz, generar diálogo, informarse y educar a otros son puntos de partida fundamentales para prevenir, detener y erradicar la violencia contra las mujeres”.

RM fue incluido en 2024 en la quinta edición de la lista de 16 hombres que, de acuerdo con The Pixel Project, ayudaban a combatir la violencia de género. En aquel momento, la organización destacó que el rapero había reconocido letras consideradas misóginas de los primeros años de BTS, estudiado temas relacionados con el feminismo, consultado a especialistas y apoyado el trabajo de mujeres dentro del arte y la literatura.

A pesar de esos antecedentes, The Pixel Project consideró que la reciente polémica mostraba una contradicción entre las acciones anteriores del cantante y su decisión de posar con Chris Brown.

¿RM puede regresar a la lista de modelos masculinos?

Por ahora, la suspensión de RM es indefinida, por lo que la organización no ha informado cuánto tiempo permanecerá fuera de la selección ni ha establecido condiciones específicas para devolverle el reconocimiento.

En su comunicado, The Pixel Project pidió al líder de BTS recordar las acciones que anteriormente realizó para aprender sobre feminismo, respaldar a creadoras y hablar sobre la violencia contra las mujeres. También lo invitó, al igual que a J-Hope, a realizar donaciones a refugios y líneas de ayuda en Corea del Sur y en las ciudades incluidas en las próximas presentaciones del grupo.

RM de BTS

Finalmente, la asociación reconoció a las integrantes de ARMY que expresaron su desacuerdo y llevaron el caso ante la organización. También dirigió un mensaje a las seguidoras que son sobrevivientes de violencia doméstica o sexual.

Con respecto a lo sucedido y al silencio de los artistas, The Pixel Project concluyó: “no podemos ni vamos a tolerar nada de esto”.