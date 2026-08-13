RM y J-hope de BTS son criticados por acudir al concierto de Chris Brown; ¿qué dice ARMY? Todo surgió de una serie de historias y fotografías compartidas en Instagram por parte de los involucrados en el ahora escándalo.

RM (Kim Namjoon) y J-hope (Jung Ho-seok) asistieron al concierto de "The R&B Tour" encabezado por Usher y Chris Brown en el Rogers Stadium de Toronto, Canadá.

Lo que parecía ser una noche de diversión entre los integrantes del grupo de K-pop, se convirtió en una polémica digital. La reacción de la gigantesca base de fans del grupo, conocida mundialmente como ARMY, no se hizo esperar.

La indignación de un sector considerable de la audiencia respondió al contraste entre el historial de denuncias y condenas por violencia de género que arrastra Chris Brown y la bandera de empatía, salud mental y rechazo a la violencia que BTS ha enarbolado ante organismos internacionales como la ONU.

RM y J-hope de BTS son criticados por acudir al concierto de Chris Brown Instagram @uarmyhope

RM y J-hope de BTS asisten al concierto de Chris Brown

Los integrantes de BTS asistieron al concierto de Chris Brown y Usher, como parte de su gira "The R&B Tour". RM y J-hope fueron captados en la sección VIP del Rogers Stadium. Además, los raperos del grupo también compartieron su emoción por el show a través de sus historias de Instagram.

En los clips se podía observar a los músicos cantando a todo pulmón, bailando al ritmo de los éxitos de la velada y etiquetando abiertamente a las cuentas de los intérpretes.

Horas después, tanto Usher como Chris Brown compartieron una serie de fotografías junto a los miembros de BTS en el detrás de escena.

El material fotográfico, especialmente la imagen donde se ve a Chris Brown con J-hope y RM, se percibió como una validación pública explícita hacia una figura cuestionada y con un historial de violencia.

Lo que en un principio se vaticinaba como un momento viral de camaradería entre exponentes del pop y el R&B, cambió a una oleada de publicaciones llenas de cuestionamientos y escepticismo.

Los comentarios en plataformas como X, Weverse e Instagram no se hicieron esperar. En cuestión de horas, las etiquetas relacionadas con los nombres de los idols y del cantante estadounidense se posicionaron en las primeras tendencias mundiales.

RM y J-hope de BTS son criticados por acudir al concierto de Chris Brown Instagram @usher

ARMY se divide: ¿qué dicen los fans de BTS sobre esta interacción?

El descontento tras la difusión de las imágenes de RM y J-hope con Chris Brown no se hizo esperar entre una sección de ARMY, su grupo de fans. En comentarios en redes, se pudo apreciar el descontento y decepción hacia los integrantes de BTS, por asistir a un show de una figura con un historial de violencia hacia las mujeres.

Al mismo tiempo, compartirlo en sus redes sociales; puede enviar un mensaje de respaldo a dicho cantante.

Quienes criticaron la acción señalaron que, siendo hombres adultos con acceso a información global y respaldados por uno de los equipos de relaciones públicas más sofisticados del planeta, era difícil argumentar desconocimiento total sobre el historial de la celebridad norteamericana.

Además, se señala que, al tener BTS una audiencia compuesta en su gran mayoría por mujeres jóvenes, la imagen de sus idols celebrando y fotografiándose con una figura pública asociada a la agresión contra la mujer provocó un sentimiento de incoherencia.

Por otro lado, otra parte de ARMY salió en defensa de RM y J-hope, haciendo un llamado a la calma y a contextualizar el evento dentro del plano estrictamente musical y personal. Quienes apoyan esta perspectiva sostienen que los integrantes del grupo acudieron al evento como meros espectadores para apreciar la producción de un espectáculo de R&B y de cantantes que han formado parte de su base musical a lo largo de años.

Bajo esta idea, varios seguidores argumentan que BTS no tiene por qué ser fiscalizado moralmente por cada evento al que asisten en su tiempo libre, ni tampoco se les debe hacer responsables directos de los actos pasados cometidos por otros colegas de la industria.

El debate sobre la posibilidad o conveniencia de "separar el arte del artista" volvió a colocarse en la mesa: mientras algunos consideran que el talento musical puede disfrutarse de forma independiente a la vida privada del creador, otros insisten en que el consumo y la promoción pública otorgan capital financiero y legitimidad social a personas con comportamientos reprochables.

RM y J-hope de BTS son criticados por acudir al concierto de Chris Brown Instagram @usher

El historial delictivo de Chris Brown

El episodio más conocido a nivel internacional ocurrió en 2009, cuando Chris Brown se declaró culpable de agresión grave tras atacar físicamente a su entonces pareja, Rihanna. Las imágenes de las lesiones de la cantante dieron la vuelta al mundo y marcaron un hito en la concienciación sobre la violencia doméstica en la cultura pop.

Lejos de tratarse de un incidente aislado en el pasado remoto, la carrera del artista estadounidense ha seguido acumulando pleitos legales y denuncias por comportamiento violento.

En 2017, la modelo Karrueche Tran obtuvo una orden de restricción de cinco años en su contra tras denunciar amenazas reiteradas y acoso. Asimismo, el cantante se declaró culpable ante un tribunal del Reino Unido por cargos vinculados a un altercado en un club nocturno de Londres, además de enfrentar demandas civiles por agresiones tras bambalinas y negligencia.