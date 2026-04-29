Shakira lamenta muerte de trabajador en Brasil previo a su concierto: esto dijo

Lo que debía ser una celebración musical de gran escala se vio empañado por una tragedia. Un trabajador perdió la vida tras sufrir un accidente mientras participaba en las labores de construcción del escenario donde Shakira se presentará el próximo 2 de mayo.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, el accidente ocurrió cuando el empleado quedó atrapado en un sistema de elevación. El reporte del cuerpo de bomberos señala que sus piernas quedaron prensadas en la maquinaria, lo que provocó una situación crítica en cuestión de segundos.

Compañeros que se encontraban en el lugar actuaron de inmediato para liberarlo, logrando sacarlo con vida de la estructura. Sin embargo, su estado era delicado.

Intentos de rescate no fueron suficientes

Tras ser rescatado, el trabajador recibió atención de paramédicos en el sitio y fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano. Pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

La empresa organizadora del evento, Bonus Track, confirmó el fallecimiento a través de un comunicado en el que lamentó lo ocurrido.

Pese a todos los esfuerzos realizados, lamentablemente el profesional falleció en el hospital, señaló la compañía, que también expresó solidaridad con la familia del trabajador.

Accidente en Copacabana. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Testigos relatan momentos de tensión

Personas presentes en la zona describieron escenas de angustia tras el accidente. Antonio Marcos Ferreira dos Santos, un hombre de 51 años que se encontraba en la playa, relató que todo ocurrió de forma repentina.

Según su testimonio, varias personas comenzaron a correr al percatarse del incidente. Al voltear hacia la estructura, esta ya se encontraba en el suelo, lo que evidenciaba la gravedad de la situación.

También explicó que observó cómo un grupo de trabajadores intentaba liberar al afectado. “Creo que lo sacaron con vida, lo subieron a una ambulancia y se lo llevaron”, declaró.

Accidente en Copacabana. Especial

Preparativos para un evento histórico

Desde hace varios días, equipos técnicos trabajan intensamente en la instalación de un enorme escenario sobre la arena de la Playa de Copacabana, justo frente al emblemático Copacabana Palace.

El concierto de Shakira está previsto como un espectáculo gratuito y masivo que podría reunir a más de dos millones de personas, tanto locales como turistas internacionales.

Este tipo de eventos forma parte de una tradición en la ciudad, donde grandes artistas han ofrecido presentaciones multitudinarias en este icónico escenario natural.

Un antecedente que encendió alertas

En medio de los preparativos, autoridades locales también reportaron un incidente previo en la zona. El pasado 13 de abril, la policía encontró un artefacto explosivo en las inmediaciones del montaje.

De acuerdo con medios brasileños, se trataba de una granada aturdidora, un dispositivo no letal utilizado para generar desorientación mediante luz intensa y sonido. Aunque no representó un riesgo mayor, el hallazgo incrementó la atención sobre las condiciones de seguridad en el área.

La reacción de Shakira

Tras darse a conocer el fallecimiento, Shakira se pronunció públicamente y expresó su tristeza por lo ocurrido.

La cantante envió un mensaje de condolencias a la familia del trabajador, identificado como Gabriel de Jesús Firmino, así como a sus compañeros.

Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo… Mi más sincero pésame a sus seres queridos, expresó la artista en declaraciones recogidas por medios internacionales.

Su mensaje fue recibido con muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes también lamentaron la tragedia.

Un concierto marcado por la conmoción

A pesar del trágico suceso, el concierto programado para el 2 de mayo sigue en pie. El evento, que algunos ya han apodado como “Shakicabana”, promete ser uno de los más grandes del año en Río de Janeiro.

Sin embargo, la muerte del trabajador ha dejado una huella profunda en la producción del espectáculo, recordando los riesgos que enfrentan quienes trabajan detrás de los escenarios.

La tragedia ha generado reflexiones sobre las condiciones de seguridad en este tipo de montajes y ha puesto el foco en la importancia de reforzar medidas para proteger al personal técnico.

Entre la música y la realidad

El caso pone en evidencia el contraste entre el brillo de los grandes espectáculos y las realidades que ocurren fuera del escenario. Mientras millones esperan disfrutar del concierto de Shakira, una familia enfrenta una pérdida irreparable.

El evento seguirá adelante, pero ahora bajo una atmósfera distinta, marcada por el duelo y la memoria de quien perdió la vida en su construcción.

AAAT*