Lo que debía ser una grabación más dentro de su agenda terminó convirtiéndose en el accidente que sufrió Michael Jackson durante un comercial de Pepsi, un episodio que no solo lo llevó al hospital, sino que modificó su vida personal y profesional de forma permanente.

Y es que la noche del 27 de enero de 1984, el cantante participaba en la filmación de un anuncio para promocionar la gira Victory Tour junto a sus hermanos. El escenario era el Shrine Auditorium de Los Ángeles, donde todo estaba preparado para una escena espectacular: música, coreografía y efectos especiales sincronizados al ritmo de “Billie Jean”.

Pero la precisión que exigía el número jugó en su contra.

El accidente que Michael Jackson tuvo cuando grabó un comercial Reuters

Una decisión en el set que cambió todo para Michael Jackson

Durante la grabación, el director Bob Giraldi pidió repetir la escena varias veces para lograr la toma perfecta. En el concepto original, Michael Jackson debía aparecer en lo alto de una estructura mientras detonaban efectos pirotécnicos a ambos lados.

El detalle que pasó desapercibido fue la distancia. Las cargas de magnesio estaban colocadas demasiado cerca de su cabeza. Tras varios intentos, en una de las tomas finales, las chispas alcanzaron su cabello mientras descendía por las escaleras.

El propio Michael Jackson recordaría años después en Moonwalk que no se dio cuenta de inmediato. Continuó con la coreografía unos segundos, sin saber que el fuego ya se había extendido.

El momento en que el fuego lo alcanzó

El incidente fue rápido, pero suficiente para causar daño severo. Mientras giraba y bailaba, el fuego comenzó a consumir su cabello, alimentado por productos altamente inflamables que eran comunes en esa época.

Quienes estaban cerca tardaron unos instantes en reaccionar. Su hermano Jermaine Jackson, al verlo caer, pensó incluso que había ocurrido algo más grave en medio del público.

En cuestión de segundos, la grabación se detuvo y el set se convirtió en una escena de emergencia: gritos, personal corriendo y la necesidad urgente de apagar las llamas.

El caos fue total. Mientras algunos pedían hielo, otros intentaban entender qué había pasado exactamente frente a decenas de personas que presenciaban la grabación.

El accidente que Michael Jackson tuvo cuando grabó un comercial Captura de pantalla

¿Qué pasó después del accidente de Michael Jackson?

Después de controlar el incendio, el cantante fue llevado de inmediato al Cedars-Sinai Medical Center, donde los médicos evaluaron la gravedad de las lesiones.

El diagnóstico confirmó quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo, una de las zonas más delicadas. En algunos puntos, el daño fue tan profundo que comprometió capas más allá de la piel.

A pesar del dolor, el artista se mostró sereno durante el traslado. Incluso existe una imagen icónica en la que aparece saludando desde la camilla, con su característico guante puesto, consciente de la presencia de la prensa afuera del hospital.

Meses después, fue sometido a una cirugía reconstructiva con tecnología láser para tratar la zona afectada. El procedimiento permitió cerrar la herida, pero no evitó una de las consecuencias más visibles: la pérdida permanente de cabello en esa área.

El accidente que Michael Jackson tuvo cuando grabó un comercial Europa Press

Las secuelas que lo acompañaron durante años

El accidente de Michael Jackson no terminó con la recuperación inicial. A partir de ese momento, comenzó una etapa marcada por tratamientos constantes.

El cantante recurrió a procedimientos como expansores de tejido, diseñados para mejorar la apariencia de la cicatriz. Sin embargo, estos procesos resultaron dolorosos y prolongados.

Con el tiempo, adoptó el uso de pelucas, sombreros y maquillaje para cubrir las marcas visibles. Estos elementos se volvieron parte de su imagen pública, pero tenían un origen mucho más complejo.

Personas cercanas, como su maquilladora Karen Faye, revelaron que el artista sufría dolor diario en el cuero cabelludo, además de migrañas intensas relacionadas con la lesión.

El accidente que Michael Jackson tuvo cuando grabó un comercial Captura de pantalla

Más allá de lo físico: el impacto emocional

Las consecuencias no fueron únicamente médicas. El episodio dejó huellas emocionales importantes en Michael Jackson.

Después del incidente, desarrolló temor al fuego y evitaba cualquier situación que implicara efectos pirotécnicos. Para un artista acostumbrado a espectáculos de alto impacto visual, esto significó un cambio importante en su forma de presentarse.

Además, la exposición pública del accidente —que años después se haría más visible con la difusión de las imágenes— amplificó el impacto personal del momento.

La empresa Pepsi cubrió los gastos médicos y otorgó una compensación económica, que el cantante destinó a la creación de un centro especializado en atención a niños con quemaduras.

Sin embargo, en lo personal, el episodio marcó el inicio de una relación constante con tratamientos médicos, procedimientos estéticos y medicamentos para el dolor.

A partir de esa noche en Los Ángeles, la vida cotidiana de Michael Jackson cambió por completo. Lo que ocurrió en ese set no quedó como un accidente aislado, sino como un punto que influyó en su salud, su imagen y las decisiones que tomaría en los años siguientes.