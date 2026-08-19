¿Qué le pasó a Antrax en MasterChef? Así quedó la lesión que lo alejó del foro y lo tiene en duda

La tensión dentro de la cocina de MasterChef 24/7 llegó a un nuevo nivel durante la más reciente gala de salvación cuando el creador de contenido Antrax, tuvo que recibir atención médica de urgencia luego de un accidente que preocupó a sus compañeros y a la producción.

La presión hizo caer a Antrax en un descuido y luego de varios movimientos rápidos con un cuchillo, el veracruzano sufrió una importante cortadura en la mano derecha mientras estaba en la preparación de su platillo junto a Ixdit.

Claudia Lizaldi, conductora del show, solicitó la atención médica para el participante quien fue llevado a una ambulancia. En esos momentos, cuando algunos televidentes se enlazaron al programa comenzaron a preguntarse ¿dónde está Antrax? Dado que la salida a la ambulancia fue de manera discreta, la producción trato de mantener alejado el tema hasta que él mismo se reincorporó.

¿Cómo quedó la herida de Antrax y cuál es su panorama en la competencia?

Las imágenes difundidas tras la emisión expusieron la gravedad con una parte del dedo pulgar sufriendo daños que requirieron de curaciones importantes para permitirle regresar a la cocina, además del uso de guantes.

Aunque Antrax ayudó a terminar el platillo recibió varias críticas de los jueces lo cual provocó las lágrimas del participante. La chef Zahie Téllez intentó reconfortarlo y le señaló que un mal platillo no definía su participación, la cual ahora está encaminada a ser parte de la Gran Final.

La producción anunció que por ahora el cocinero no pudo presentarse a las grabaciones del martes de eliminación debido a que se encuentra bajo observación médica especializada. La mayor preocupación es que con esta lesión no pueda sostener ningún tipo de utensilio, lo cual lo pondría en desventaja de cara a la recta final del programa donde, ahora, los televidentes no tendrán influencia en las votaciones.

¿Dónde ver Masterchef 2026?

La transmisión 24/7 puede ser vista a través de la plataforma Disney+ así como en la web oficial de TV Azteca.