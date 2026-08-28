Ridley Scott llevó a los límites a Margaret Qualley: "Asumí que no tengo el control"

En 13 años, Margaret Qualley ha tenido una carrera ascendente en la industria del entretenimiento y ha demostrado que es algo más que “la hija de Andie MacDowell”. Su trabajo en cintas como La sustancia, Había una vez… En Hollywood o en la serie Las cosas por limpiar han hecho que varios directores posen su mirada en ella y le ofrezcan papeles de gran relevancia, tal como lo hizo Ridley Scott en su cinta postapocalíptica La guerra de los últimos, en donde la joven hace mancuerna con el australiano del momento Jacob Elordi.

La gente conecta con este tipo de historias porque cuántas veces no hemos tenido la sensación de que es el fin del mundo ahí afuera. Así que, quizá, simplemente nos preguntamos: ¿Qué vamos a hacer?”, contó durante la promoción del filme Margaret Qualley.

A la actriz estadunidense de 31 años se le puede ver ya en la cartelera comercial de nuestro país con la cinta basada en la novela de 2012 The Dog Stars, escrita por Peter Heller. En esta historia se ve cómo la humanidad quedó disminuida tras un virus letal y los que sobreviven buscan mantenerse todos los días con vida ante las amenazas externas, al mismo tiempo que buscan propiciarse los recursos que les permitan seguir respirando en el planeta Tierra.

Es ahí en donde entra en la ecuación Cima (Margaret Qualley), una médico neoyorquina que tras el virus perdió a su esposo y terminó viviendo en la granja de su padre, interpretado por Guy Pearce. Un día llega a la granja Hig (Jacob Elordi), quien aterriza de emergencia cerca de la granja y, aunque al principio se muestran desconfiados y temerosos, padre e hija le brindan ayuda a ese hombre que arrastra el dolor de la pérdida y quien quiere llegar a un lugar en el que parece que hay una sociedad más organizada.

Margaret Qualley AFP

Para Qualley, la magia de este filme se centra en la esperanza que tiene tanto su personaje como el de Elordi por vivir tiempos mejores junto a los que amas, tras los años de desolación.

Creo que la atmósfera de la película, el silencio y el aislamiento de cierto modo solo amplifican toda la pérdida, el duelo y permite ver lo importantes que son tu familia y tus amigos. Al mismo tiempo, creo que lo que realmente sostiene la historia es la esperanza y esa búsqueda incesante de la luz”, relató a IMDB la actriz que dio sus primeros pasos en el ballet.

Esta cinta, que se rodó principalmente en Italia y el Reino Unido, es el más reciente filme de Ridley Scott, realizador británico de 89 años, tras el estreno en cines de Gladiador 2. Es sabido que Scott, un director prolífico y que está siempre en movimiento, suele hacer sólo un par de tomas de las escenas y siempre se mueve a lo que sigue, algo que en un principio le provocó pánico a Qualley.

Eso me pasó; sin embargo, gran parte de mi labor, tanto en mi vida personal como en mi trabajo, consiste en asumir que no tenemos el control y hay que aceptarlo. Creo que esta experiencia fue una manifestación especialmente intensa de esa realidad”, comentó a Collider, Margaret Qualley y prosiguió.

Siempre suelo prepararme bastante, más que nada para tranquilizarme. No está de más. Así que no sé si me preparé más de lo habitual, pero creo que hay algo interesante en lo que haces la primera vez y eso es lo que precisamente representa esta película”, puntualizó la actriz que llevaba a su perro Smokey a todas las entrevistas de La guerra de los últimos.

Jacob Elordi acude a la premiere de ‘La constelación del perro’ junto a su co-estrella Rak 20th Century Studios

Dentro del elenco principal también se encuentra Josh Brolin, quien interpreta a Bangley, un exmilitar con quien Hig (Elordi) hace mancuerna al inicio de la historia para resguardar el lugar en el que viven de los acechadores y ladrones que buscan despojarlos de vivienda y comida.