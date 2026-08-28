Las mejores películas basadas en videojuegos que debes ver

Las películas basadas en videojuegos no siempre han tenido buena suerte en el cine. Sin embargo, algunas producciones encontraron la forma de adaptar personajes, mundos e historias que los jugadores conocían desde las consolas y lograron conquistar también a quienes nunca habían tomado un control.

Estas son las mejores películas basadas en videojuegos

Desde Super Mario Bros. hasta historias de terror como Silent Hill, estas películas tomaron diferentes caminos para llevar los videojuegos a la pantalla grande.

Algunas conservaron personajes y escenarios conocidos, mientras otras encontraron nuevas historias dentro de sus universos.

The Super Mario Bros. Movie

Estrenada en 2023, la película llevó nuevamente a Mario y Luigi al cine, esta vez mediante la animación. La historia aprovecha personajes, escenarios y elementos conocidos de los juegos de Nintendo, desde el Reino Champiñón y Bowser hasta Donkey Kong y las carreras de Mario Kart.

La cinta también consiguió un importante resultado comercial y superó los mil millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en una de las películas basadas en videojuegos más exitosas.

Super Mario Bros. es una de las películas de videojuegos más exitosas. Illumination

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog llegó a los cines en 2020 después de que Paramount modificara el diseño del personaje tras las críticas que recibió su primera apariencia.

La película presenta a Sonic viviendo escondido en la Tierra hasta que termina enfrentándose al doctor Robotnik, interpretado por Jim Carrey. Su éxito permitió desarrollar una franquicia que posteriormente incorporó personajes como Tails, Knuckles y Shadow.

Reproducir Basado en la franquicia de videojuegos legendaria de SEGA, SONIC LA PELÍCULA cuenta la historia del erizo más rápido de la historia.

Detective Pikachu

El universo de Pokémon dio el salto al live action con Detective Pikachu en 2019. En lugar de adaptar las aventuras de Ash, la producción tomó como base el videojuego del mismo nombre.

La historia sigue a Tim Goodman mientras investiga la desaparición de su padre acompañado por un Pikachu al que puede entender cuando habla. Ryan Reynolds prestó su voz al personaje, mientras Justice Smith interpretó a Tim.

Detective Pikachu presentó el universo Pokémon en live action. Prime Video

Silent Hill

El terror también encontró espacio entre las adaptaciones de videojuegos con Silent Hill, estrenada en 2006 y dirigida por Christophe Gans.

La película retomó varios elementos conocidos de los juegos de Konami, entre ellos el pueblo cubierto de niebla, sus criaturas y la música de Akira Yamaoka. También incluyó a Pyramid Head, uno de los personajes más reconocibles de la franquicia.

Reproducir Silent Hill (2006) - Official Trailer

Gran Turismo

Gran Turismo eligió una ruta diferente a las demás. La película de 2023 no intentó inventar una historia dentro del videojuego, sino que tomó como inspiración el caso de Jann Mardenborough.

El joven participó en GT Academy, un programa de Nissan y PlayStation que buscaba convertir jugadores de Gran Turismo en pilotos reales. Mardenborough consiguió pasar de competir frente a una pantalla a participar profesionalmente en carreras de automovilismo.

Gran Turismo está inspirada en la historia de Jann Mardenborough. Sony Pictures

¿Por qué ahora hay más películas basadas en videojuegos?

El cine lleva décadas intentando adaptar videojuegos, pero en los últimos años las grandes franquicias han encontrado nuevas formas de llegar a la pantalla. En lugar de alejarse por completo del material original, varias producciones comenzaron a aprovechar los personajes, escenarios y elementos que hicieron populares a los juegos.

El éxito también ha impulsado nuevos proyectos. Super Mario Bros. y Sonic pasaron de ser apuestas individuales a convertirse en franquicias cinematográficas, mientras otras sagas de videojuegos continúan preparando nuevas adaptaciones para cine y televisión.

La lista seguirá creciendo con títulos que buscan aprovechar universos conocidos por millones de jugadores, aunque cada producción tendrá el mismo reto que sus antecesoras, encontrar una historia que funcione en pantalla sin perder aquello que hizo popular al videojuego.