"La Guerra de los Últimos": todo sobre la nueva película de Jacob Elordi

Al cine postapocalíptico, se suma una nueva apuesta con "La Guerra de los Últimos" (The Dog Stars), la próxima producción dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Jacob Elordi. Basada en la exitosa novela de Peter Heller, la cinta llevará a los espectadores a un mundo devastado por un virus, donde la lucha por sobrevivir se mezcla con la búsqueda de esperanza en medio del caos.

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¿De qué trata "La Guerra de los Últimos"?

La historia sigue a Hig, un joven piloto que logró sobrevivir a una pandemia que acabó con gran parte de la humanidad. Tras perder a su esposa, encuentra refugio junto a Bangley, un exmilitar experto en supervivencia, con quien ha logrado mantenerse con vida en un entorno hostil.

Sin embargo, la rutina cambia cuando una misteriosa transmisión de radio despierta la posibilidad de que existan más sobrevivientes. Impulsado por la esperanza de encontrar algo más que un mundo en ruinas, Hig decide emprender un peligroso viaje hacia lo desconocido.

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Mientras enfrenta amenazas constantes, entre ellas un grupo de saqueadores conocidos como los Segadores, el protagonista deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para recuperar la fe en la humanidad.

¿Quiénes integran el elenco?

La producción reúne a un destacado reparto encabezado por Jacob Elordi, acompañado por Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong y Guy Pearce.

El filme está dirigido por Ridley Scott, mientras que el guion fue escrito por Mark L. Smith y Christopher Wilkinson, tomando como base la novela publicada por Peter Heller en 2012.

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¿Cuándo se estrena la película?

"La Guerra de los Últimos", llegará a los cines el 28 de agosto de 2026 de la mano de 20th Century Studios.

Con una historia que combina acción, supervivencia y emociones humanas, la película busca convertirse en una de las producciones de ciencia ficción más esperadas del año, además de representar un nuevo reto en la carrera de Jacob Elordi bajo la dirección de uno de los cineastas más reconocidos de Hollywood.