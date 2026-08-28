¡A sacar los pasos prohibidos! “La Chona” tendrá una versión de Los Tucanes de Tijuana con Pitbull

¿Te imaginas escuchar “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana con el toque de Pitbull? Pues este clásico de las fiestas mexicanas está a punto de tener una nueva versión que podría hacer bailar a más de uno.

La canción, que se ha convertido en uno de los grandes himnos de la música mexicana y que ha traspasado fronteras, ahora tendrá una colaboración con Pitbull, el cantante estadounidense conocido por fusionar géneros como el reguetón, el pop y la música electrónica.

Y es que “La Chona” no solo sigue sonando en las fiestas, también se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, especialmente en TikTok, donde ha protagonizado tendencias y versiones en distintos idiomas, sin perder ese característico sonido norteño que la hizo famosa.

¿Qué pasó con “La Chona” y Pitbull?

La noticia fue confirmada por el equipo de relaciones públicas de Los Tucanes de Tijuana a CNN, al señalar que la colaboración con Pitbull ya se encuentra en producción.

La noticia ha causado sorpresa entre los seguidores de ambos artistas, pues se trata de una combinación inesperada que podría darle un nuevo sonido a uno de los temas más queridos de la agrupación mexicana.

Aunque ya se confirmó que la canción está en proceso de producción, todavía no existe una fecha oficial de estreno. Por ahora, los fans tendrán que esperar para descubrir cómo sonará “La Chona” con el estilo de Pitbull.

¿Quién es “La Chona” de la canción de Los Tucanes de Tijuana?

“La Chona” fue escrita por Mario Quintero Lara, vocalista y fundador de Los Tucanes de Tijuana, en 1995. Lo sorprendente es que la canción habría nacido en apenas cinco minutos, sin imaginar que terminaría convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la agrupación.

La inspiración surgió gracias a Tomás Acevedo, conductor del programa La Hora de los Compadres, en Ensenada, Baja California, quien le pidió a Mario Quintero escribir una canción dedicada a su esposa.

A ella la llamaban cariñosamente “La Chona”, pues disfrutaba mucho bailar y era conocida por contagiar su alegría en cada fiesta. Ese apodo fue suficiente para inspirar una canción que, con el paso de los años, terminaría haciendo historia.

Hoy, más de tres décadas después de su lanzamiento, el tema continúa conquistando a nuevas generaciones y ahora podría llegar a un público todavía más amplio de la mano de Pitbull.

La Chona de Los Tucanes de Tijuana tendrá colaboración con Pitbull Foto: Cuartoscuro.com / Rodolfo Angulo

Otras colaboraciones de Los Tucanes de Tijuana

Aunque “La Chona” es una de las canciones más importantes de Los Tucanes de Tijuana, la agrupación también ha realizado colaboraciones con otros artistas que han conquistado a sus seguidores.

Entre ellas se encuentran:

Banda MS, con “El Águila Blanca”.

Banda MS, con “El Águila Blanca”. Banda El Recodo, con “Clave Privada”.

Matisse, con “Ando Bien Agusto”.

Luis R. Conriquez, con “Le Apodan El Fresa”.

La Chona de Los Tucanes de Tijuana tendrá colaboración con Pitbull Foto: Cuartoscuro.com / Iván Stephens

Si has escuchado “La Chona”, seguramente sabes que es difícil quedarse quieto cuando comienza a sonar. Ahora solo queda esperar para descubrir qué sucede cuando el sonido norteño de Los Tucanes de Tijuana se encuentre con el estilo de Pitbull. ¿Será esta nueva versión la próxima canción que no pueda faltar en las fiestas?