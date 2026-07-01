Ricky Martin se suma a la fiebre mexicana: Su emotivo mensaje de apoyo para el Mundial 2026

La emoción que ha despertado la Selección Mexicana en la Copa Mundial de 2026 no solo se vive en las calles del país. Conforme el Tricolor avanza en el torneo y alimenta la ilusión de millones de aficionados, distintas figuras del entretenimiento han comenzado a manifestar públicamente su respaldo.

El último fue Ricky Martin, quien sorprendió con un emotivo mensaje dedicado a México.

¿Qué dijo Ricky Martin?

El cantante puertorriqueño aprovechó sus redes sociales para compartir una historia de Instagram que rápidamente se volvió viral entre los aficionados al futbol. Con una sencilla pero poderosa frase, el intérprete dejó claro que también está viviendo la euforia mundialista.

México, ¿y si sí?", escribió Ricky Martin.

La frase "México, ¿y si sí?" del cantante se volvió viral entre los aficionados del Mundial 2026. IG ricky_martin

La publicación apareció poco después del triunfo de México sobre Ecuador, resultado que permitió al equipo asegurar su clasificación a los octavos de final como líder de su grupo y mantener viva la esperanza de realizar la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo.

¿Qué significa y si sí en el mundial?

La frase "¿Y si sí?" se ha convertido en uno de los lemas más representativos del Mundial 2026 para la afición mexicana. Se trata de una expresión que mezcla optimismo, ilusión y el deseo de que, finalmente, el Tricolor pueda romper la barrera histórica y conquistar el campeonato mundial.

El artista puertorriqueño celebró el gran momento que vive el Tricolor en la Copa del Mundo. IG miseleccionmx

Ricky Martin decidió sumarse a esa conversación utilizando exactamente esas palabras, un gesto que muchos interpretaron como una muestra del enorme cariño que siente por México.

Las reacciones no tardaron en aparecer y cientos de usuarios agradecieron el apoyo del artista, destacando la estrecha relación que ha construido con el público mexicano a lo largo de más de tres décadas de carrera.

La historia de amor entre Ricky Martin y el público mexicano

El respaldo del cantante no resulta casual. Durante los meses previos al Mundial, Ricky Martin realizó una exitosa gira por distintas ciudades del país con Live México 2026, visitando escenarios en la Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro.

El intérprete ha expresado en distintas ocasiones que México ocupa un lugar muy especial en su carrera Especial

En cada presentación, el artista aprovechó para expresar el profundo afecto que siente por el público mexicano, al que considera una pieza fundamental en su trayectoria artística.

Frente a miles de asistentes llegó incluso a asegurar que México ocupa un lugar muy especial en su vida.

México y Puerto Rico siempre unidos. Son mi combustible, los amo con el alma", expresó durante uno de sus conciertos, provocando una ovación de sus seguidores.

El apoyo del cantante fue recibido como una muestra de hermandad entre Puerto Rico y México. Fotos: Elizabeth Velázquez

Aquellas palabras hoy cobran un nuevo significado, pues demuestran que el vínculo con el país va mucho más allá de los escenarios.

Para muchos seguidores, el cantante puertorriqueño representa una de las voces latinas más influyentes del mundo, por lo que su respaldo fue recibido como una muestra de hermandad entre ambos pueblos.

Mientras México continúa su camino en el Mundial 2026, la esperanza de ver al Tricolor hacer historia también ha conquistado a grandes figuras de la música latina, que no dudan en expresar públicamente su apoyo y contagiar el entusiasmo que envuelve al país.