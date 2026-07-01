Critican a Violeta Isfel por afirmar que la confunden con Emma Stone

Las declaraciones de Violeta Isfel volvieron a colocar a la actriz en el centro de la conversación en redes sociales. En esta ocasión, desató una ola de comentarios luego de asegurar que la han confundido con la actriz Emma Stone debido al parecido físico que, considera, existe entre ambas.

Sus palabras rápidamente se viralizaron en plataformas como TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron con opiniones divididas, aunque la mayoría optó por responder con críticas y memes.

Foto: Instagram violetaisfel

¿Qué dijo Violeta Isfel sobre Emma Stone?

Todo ocurrió durante su participación en el podcast de la periodista Mara Patricia Castañeda, donde la conductora mencionó que encontraba cierto parecido entre Isfel y la protagonista de películas como “La La Land” y “Pobres criaturas”.

Ante el comentario, la actriz mexicana respondió que no era la primera vez que escuchaba esa comparación.

Algunos me dicen: 'Es que le das un aire'. Sí nos parecemos un poquito", expresó Isfel, quien además comentó que admira la trayectoria de Emma Stone.

Foto: Especial

¿Cómo reaccionaron los usuarios en TikTok?

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y pronto cientos de internautas dejaron comentarios cuestionando la afirmación de la actriz.

Entre las respuestas más repetidas hubo quienes consideraron exagerada la comparación, mientras que otros aprovecharon para hacer bromas sobre el tema. Algunos usuarios incluso escribieron mensajes irónicos señalando que, si bien pueden encontrar cierto parecido, les parece poco probable que ambas sean confundidas con frecuencia.

La conversación se volvió tendencia y generó un intenso debate entre quienes defendieron a la actriz y quienes consideraron que sus declaraciones estaban fuera de lugar.

¿No es la primera polémica que enfrenta la actriz?

La actriz ha recibido críticas por parte de usuarios que le dicen: "Atrévete a soltar", en alusión a la telenovela "Atrévete a Soñar". Esto se debe a que, en repetidas ocasiones, ha mostrado la colección de objetos y recuerdos que conserva de esa producción.

Foto: Instagram violetaisfel

A mediados de 2026, la actriz quedó envuelta en una fuerte controversia en redes sociales luego de que una estilista y maquillista la señalara por presuntamente negarse a grabar un saludo para su sobrina y dirigirla a su cuenta de Instagram para solicitarlo mediante un proceso específico. Aunque Violeta Isfel posteriormente aclaró que no cobra por tomarse fotografías con sus seguidores, la polémica generó una ola de críticas que impactó su imagen pública.