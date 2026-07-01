Harry Styles se vuelve viral al celebrar gol de Harry Kane en el Mundial 2026

Harry Styles terminó convertido en uno de los protagonistas inesperados del Mundial 2026, luego de que fue captado celebrando con euforia uno de los goles de Harry Kane durante el partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo.

El video comenzó a circular en redes sociales después de que Inglaterra consiguió una sufrida victoria por 2-1, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final y evitar una eliminación que habría sido un golpe inesperado para la selección dirigida por Thomas Tuchel.

Harry Styles celebra como un aficionado más

En las imágenes que se hicieron virales, Harry Styles aparece siguiendo el partido desde Wembley, donde se encuentra como parte de una serie de presentaciones.

Cuando Harry Kane marcó el gol decisivo para Inglaterra, el exintegrante de One Direction no pudo ocultar la emoción: saltó, aplaudió y celebró el tanto como cualquier aficionado inglés.

La reacción llamó la atención de sus fans porque mostró al cantante en una faceta más espontánea, lejos del escenario y de la producción de sus conciertos.

En cuestión de horas, el clip comenzó a compartirse en distintas plataformas, donde usuarios destacaron la coincidencia entre los dos protagonistas del momento: Harry Styles celebrando un gol de Harry Kane.

Inglaterra sufrió ante República Democrática del Congo

El festejo de Harry Styles llegó en un partido más complicado de lo esperado para Inglaterra.

La República Democrática del Congo sorprendió temprano con un gol de Brian Cipenga al minuto 7, aprovechando errores defensivos de la selección inglesa. Durante buena parte del encuentro, el equipo africano resistió la presión y estuvo cerca de protagonizar una de las grandes sorpresas del Mundial.

Inglaterra encontró el empate en el segundo tiempo gracias a Harry Kane, quien remató de cabeza un centro de Anthony Gordon. Minutos después, el delantero volvió a aparecer con el gol que selló la remontada.

El tanto definitivo llegó al minuto 86 y desató la celebración de los aficionados ingleses, incluido Harry Styles.

Harry Kane rescata a Inglaterra

Harry Kane fue la figura del partido. El delantero marcó los dos goles de Inglaterra y evitó que la selección quedara eliminada en una ronda donde partía como favorita. Con su doblete, el capitán inglés volvió a cargar con el peso ofensivo del equipo en un momento de máxima presión.

De acuerdo con Reuters, Kane llegó a 13 goles en Copas del Mundo, superando la marca histórica de Pelé en el torneo.

El entrenador Thomas Tuchel celebró la actuación del delantero y destacó su instinto goleador, al compararlo con un “tiburón” dentro del área.

Inglaterra enfrentará a México en octavos

Con la victoria ante RD Congo, Inglaterra avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

Su siguiente rival será México, selección anfitriona que jugará ese duelo en el Estadio Azteca. El cruce ya genera expectativa porque enfrentará a una potencia europea contra una de las sedes más emocionales del torneo.

El País reportó que Inglaterra se citará con México después de una victoria sufrida, en la que mostró problemas defensivos y dificultades para generar juego antes de la reacción de Kane.

Para los ingleses, el triunfo llegó con alivio. Para los mexicanos, el resultado abrió una de las eliminatorias más esperadas del Mundial.