Luis Miguel hace historia en Spotify con 'Ahora te puedes marchar'

Luis Miguel lo logró: alcanzó los mil millones.

El cantante mexicano, uno de los máximos ídolos hispanos en el mundo se colocó en una lista muy privilegiada en el mundo de la música.

Nuestro querido Luismi logró que su canción Ahora te puedes marchar superara las mil millones de reproducciones en Spotify, con lo que ingresa al selecto grupo del Billions Club de la plataforma.

El clásico atemporal se convierte en la primera canción de Luis Miguel en superar los mil millones de reproducciones, consolidando su legado entre las nuevas generaciones.

Se trata de la primera canción del ídolo mexicano en superar esta marca en la plataforma global, lo que la convierte en una de las más influyentes de la historia.

Luis Miguel Cortesía Warner Music

Ahora te puedes marchar se incluyó en el disco Soy como quiero ser de 1987 y no sólo marcó una época, sino que se ha convertido en uno de los himnos de varias generaciones con su ritmo pegajoso y de desamor en el que le reclamamos al otro o a la otra que “si no supiste amar / ahora te puedes marchar”.

Pero si pensabas que Ahora te puedes marchar se trataba de una canción original de nuestro Sol, no es así.

El tema fue escrito por Ivor Raymonde y Mike Hawker llamada I Only Want To Be With You, interpretada originalmente por la cantante británica Dusty Springfield, de 1963.

¿Qué otros famosos han entrado a la lista del Billions Club de Spotify?

Entre los cantantes que se encuentran en este espacio están Carín León, con Primera cita; Peso Pluma, con Ella baila sola; Sabrina Carpenter y su Manchild; Billie Jean, de Michael Jackson; DtMF, de Bad Bunny, y Taylor Swift con The Fate of Ophelia, entre muchos más.