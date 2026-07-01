Revelan primer avance del reboot de Baywatch: ¿Quién protagonizará la serie?

La cadena de televisión FOX liberó el primer teaser oficial del esperado reinicio de Baywatch. Esta nueva producción televisiva revivirá la icónica franquicia de los rescatistas de playa y llegará a las pantallas estadounidenses el próximo mes de enero.

El actor Stephen Amell, reconocido mundialmente por encarnar a Oliver Queen en la exitosa serie Arrow, asume el rol principal. El intérprete canadiense liderará a toda una nueva generación de salvavidas en esta entrega que moderniza el concepto de los noventa.

Brooks Nader formará parte del elenco de Baywatch. Foto de IG: Brooks Nader

El casting del artista originario de Toronto generó reacciones inmediatas entre los fanáticos del drama de acción. Los ejecutivos de la cadena confían en el imponente físico y la capacidad actoral del protagonista para cargar con el peso mediático de la marca.

El legado de la familia Buchannon continúa

Los creadores del proyecto descartaron realizar un reinicio tradicional y apostaron por construir una continuación directa. Stephen Amell da vida a Hobie Buchannon, el hijo del legendario Mitch Buchannon, personaje que inmortalizó el actor David Hasselhoff en la versión original.

La historia ubica a Hobie como el flamante capitán del equipo de rescate costero. La trama toma un rumbo dramático cuando Charlie Vale, una joven que resulta ser su hija biológica, aparece de forma sorpresiva en la puerta de su hogar.

Thaddboii en el reboot de Baywatch. Foto de IG: Thaddboii

El guion establece que el protagonista desconocía por completo la existencia de la adolescente. La chica abandona su natal Texas para escapar de una profunda crisis familiar y busca desesperadamente forjar un vínculo emocional con su padre sobre las arenas californianas.

El objetivo primordial de la recién llegada consiste en integrarse al prestigioso escuadrón de emergencia. La joven anhela portar el icónico traje de baño rojo y mantener vivo el famoso legado de la familia Buchannon frente a las turbulentas aguas del océano.

Nuevos horizontes para los rescatistas en televisión

La cuenta especializada Discussing Film difundió el primer adelanto audiovisual a través de sus plataformas digitales. El clip de escasos segundos muestra los renovados escenarios naturales y confirma la ventana de lanzamiento oficial fijada para principios del próximo año.

El corporativo FOX mantiene los derechos exclusivos de transmisión para el territorio de Estados Unidos. Los especialistas de la industria del entretenimiento anticipan que la plataforma Disney+ distribuirá los capítulos de la primera temporada para el mercado de América Latina.

Shay Mitchell también compartió fotos en Baywatch. Foto de IG: Shay Mitchell

La versión clásica de los vigilantes dominó los índices de audiencia globales durante la década de los noventa. El programa televisivo impuso modas estéticas, catapultó múltiples carreras actorales y consolidó un fenómeno absoluto de la cultura pop mundial.

Los realizadores actuales enfrentan el enorme reto de adaptar el formato clásico a las demandas del espectador moderno. El equipo de producción promete elevar la espectacularidad visual de las secuencias de salvamento y explorar problemáticas sociales contemporáneas en cada episodio.